Negativzinsen einfach erklärt: Warum Sparen nichts mehr bringt

Der Deutsche trennt gern Müll, klatscht typischerweise auf die 1 und hat ein Tagesgeldkonto mit mindestens zwei Monatsgehältern drauf. Sparen ist Teil der deutschen Kultur. Kaum eine andere Nation hat eine höhere Sparquote. Doch was bringt Sparen in Zeiten, in denen es so gut wie keine Zinsen mehr gibt und man nach einem Jahr sogar weniger Geld auf dem Sparkonto hat? Negativzinsen greifen um sich.

Warum sind sie vor allem für Deutschland ein Problem, was bezweckt die Europäische Zentralbank mit ihrer Geldpolitik eigentlich und ist der Bürgerfonds nach norwegischem Vorbild wirklich die Rettung? Possoch klärt: