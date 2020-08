Rückkehr in den Betrieb nur mit negativem Corona Test?

Eigentlich geht es den Arbeitgeber nichts an, wo ein Arbeitnehmer seinen Urlaub verbringt. Während Corona interessieren sich aber doch viele Firmen für den Aufenthaltsort ihres Mitarbeiters - gerade wenn es sich um ein Corona-Risikogebiet handelt.

Arbeitsrechtsanwalt Jörg Kessel sieht die Neugier der Unternehmen über den Urlaubsort der Mitarbeiter sehr kritisch. Denn Urlaub sei Privatsache und eine Informationspflicht gegenüber dem Arbeitgeber bestehe nicht. Allerdings rät der Rechtsexperte: Beim Urlaub in einem Corona-Risikogebiet solle man die Vorgesetzten darüber informieren. Schließlich haben die Unternehmen gegenüber den übrigen Mitarbeitern eine Fürsorgepflicht.

Nicht allen Unternehmen reicht ein negativer Corona-Test

Wie die Unternehmen mit dem Thema konkret umgehen, ist jedoch unterschiedlich. Osram beispielsweise lässt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in einem Risikogebiet waren, trotz negativem Test erst nach zweiwöchiger Quarantäne zurück ins Büro. Alternativ ermöglicht ein zweiter negativer Test nach einer Woche die Rückkehr.

Da sieht Fachanwalt Kessel ein mögliches Problem. Dann nämlich, wenn Arbeitgeber die Wartezeit zuhause nicht bezahlen sollten: "Wenn der Arbeitgeber sagt: 'Du kommst nicht zur Arbeit!', biete ich meine Arbeitsleistung an und der Arbeitgeber lehnt sie ab. Dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, mir die Zeit, in der er mich nicht in der Firma will, voll zu vergüten."

Rückkehr aus Risikogebiet: Das sagen Münchner Unternehmen

Grundsätzlich empfehlen fast alle Münchner Unternehmen auf BR-Anfrage, den Hinweisen von Robert-Koch-Institut und Bundesregierung zu folgen, was Reisen ins Ausland betrifft. Soweit möglich können die Angestellten ihre Arbeit während der Quarantäne im Homeoffice verrichten. Dennoch gelten bei einigen Firmen zusätzliche Regeln.

Die Allianz führt beispielsweise noch eine eigene zusätzliche Liste an Risiko-Regionen. Jedes Land, in dem die Zahl der Corona-Fälle höher liegt als 50 Personen pro 100.000 Einwohner, zählt für die Allianz als Risikogebiet. Wer aus diesen Regionen zurückkommt, muss sich ebenfalls für 14 Tage in Quarantäne begeben, bevor er oder sie das Betriebsgelände wieder betreten darf.

Bei BMW ist nach dem Urlaub in einem Risikogebiet die gesetzliche Quarantäne für zwei Wochen Pflicht. Erst ein negativer Test, der fünf Tage nach der Rückkehr nach Deutschland gemacht wurde, erlaubt die Arbeit auf dem Firmengelände. Wer keine Möglichkeit habe, seine Arbeit während dieser Zeit von daheim zu verrichten, werde gebeten, "für diesen Test und die Ergebnisse genügend Vorlauf vor Arbeitsbeginn einzuplanen", teilt der Konzern mit.

Frühzeitige Absprache mit Arbeitgebern sinnvoll

Grundsätzlich rät der Arbeitsrechtsanwalt Jörg Kessel, schon rechtzeitig vor der Reise in Risikogebiete mit den Vorgesetzten über mögliche Konsequenzen zu sprechen. Denn auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine Fürsorgepflicht: Zum einen gegenüber dem Arbeitgeber, zum anderen gegenüber Kollegen.