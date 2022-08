Nebenkostenabrechnung: Wie Sie diese lesen – und Fehler erkennen

Wer zur Miete wohnt, kennt das Schreiben: Einmal pro Jahr landet die Nebenkostenabrechnung im Briefkasten - meist im Herbst. Häufig wird dann eine Nachzahlung an den Vermieter fällig, weil Gebühren oder Kosten gestiegen sind und diese noch nicht komplett mit der monatlichen Miete abgegolten wurden.

In den vergangenen Jahren fiel diese Nachzahlung häufig noch vergleichsweise moderat aus. Doch aufgrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der gestiegenen Energiepreise kommen auf viele Mieterinnen und Mieter voraussichtlich hohe Nachzahlungen zu. Verbände und Experten raten deshalb bereits jetzt dazu, Rücklagen zu bilden.

Doch was steht überhaupt auf der Nebenkostenabrechnung, wie liest man diese richtig? Welche Kosten darf ein Vermieter auf Mieter umlegen und was sind gängige Fehler? Eine Übersicht:

Vermieter hat für die Betriebskostenabrechnung ein Jahr Zeit

Die Begriffe Nebenkosten und Betriebskosten werden häufig als Synonym verwendet, rechtlich gibt es jedoch einen Unterschied: Als Nebenkosten werden jegliche Kosten bezeichnet, die für einen Immobilienbesitzer anfallen, einschließlich unregelmäßiger Ausgaben für die Instandhaltung. Die Betriebskosten umfassen hingegen nur jene Posten, die laufend für den Gebrauch eines Objekts entstehen, beispielsweise Hausmeisterkosten – und nur diese können auch auf Mieter umgelegt werden.

Die Betriebskostenabrechnung muss dem Mieter laut dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 556, Abs. 3 BGB) "spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums" vorgelegt werden. Die Abrechnung für das Kalenderjahr 2021 muss also bis spätestens 31.12.2022 eingegangen sein – andernfalls ist der Mieter nicht mehr verpflichtet zu zahlen. Ausnahme: Der Vermieter trägt nicht die Schuld an einer Verspätung.

Diese Nebenkosten dürfen auf Mieter umgelegt werden

Welche Posten in der Abrechnung enthalten sein dürfen, steht in der sogenannten Betriebskostenverordnung (BetrKV), die 17 Unterpunkte enthält. Zu den bekanntesten zählen etwa Heizung, Wasserversorgung und Abwasser, Grundsteuer, Straßenreinigung und Müllentsorgung sowie Kosten für Hausmeister oder Reinigungsfirmen.

Umlagefähig sind außerdem die Stromkosten für Gemeinschaftsflächen wie das Treppenhaus, bestimmte Versicherungen wie die Grundbesitzerhaftpflichtversicherung und die Wohngebäudeversicherung sowie der Kabel- oder Antennenanschluss.

Heizung und Warmwasser: Mischung aus Grundkosten und Verbrauch

Besonderes Augenmerk dürfte bei vielen heuer auf Heizung und Warmwasser liegen, weil sie in der Regel den größten Anteil ausmachen und derzeit massiv steigen. Hier gibt es ebenfalls klare Vorgaben in der sogenannten Heizkostenverordnung (HeizkostenV), die in fast allen Fällen gilt.

Diese schreibt eine Aufteilung in Grundkosten und Verbrauch vor. Demnach müssen mindestens 50 Prozent und maximal 70 Prozent der Heiz- und Warmwasserkosten nach dem individuellen Verbrauch abgerechnet werden dürfen. Den verbliebenen Teil machen die Grundkosten aus, die in Mehrparteienhäusern anteilig nach der Fläche der einzelnen Wohnungen abgerechnet werden: Je größer die eigene Wohnung, desto höher sind folglich die Grundkosten.

Wohnung nachmessen, Stichtage beachten, Abrechnungen vergleichen

Der Mieterverein München weist darauf hin, dass der Verteilerschlüssel in der Abrechnung angegeben sein muss. Und weiter: "Es lohnt sich, die Wohnung nachzumessen, denn Nebenkosten sind nur nach den tatsächlichen Quadratmetern zu berechnen." Voraussetzung zur Überprüfung ist freilich eine Kostenaufstellung des Versorgers. Schickt der Vermieter diese nicht ohnehin im Rahmen der Betriebskostenabrechnung mit, können Mieter sie anfordern, da sie ein Anrecht darauf haben.

Der Aufstellung ist in der Regel der Verbrauch in Kilowattstunden (KWh) oder Megawattstunden (MWh) zu entnehmen, zudem der Preis pro KWh/MWh und die daraus resultierenden Gesamtkosten. Wer Preisveränderungen und -steigerungen nachvollziehen will, sollte die Belege aus den vergangenen Jahren aufheben. Die Verbraucherzentrale empfiehlt außerdem: "Achten Sie nach Umzügen besonders auf die berücksichtigten Stichtage", um nicht vor Einzug oder nach Auszug zu viel zu zahlen.

Welche Nebenkosten Vermieter nicht auf Mieter umlegen dürfen

Nicht nur Heiz- und Warmwasserkosten können für Streit sorgen, sondern auch andere Themen wie Rauchmelder. Sind diese nur gemietet statt gekauft, dürfen die jährlichen Kosten nicht in der Betriebskostenabrechnung als "sonstige Kosten" auf die Mieter umgelegt werden, wie der Bundesgerichtshof entschieden hat (Az. VIII ZR 379/20).

Kauf und Einbau der Rauchmelder gelten dagegen als Modernisierung. Deswegen darf der Vermieter die Jahresmiete – wie in solchen Fällen üblich – um elf Prozent der Anschaffungskosten erhöhen. "Hohe Summen fallen so aber nicht an", schreibt die Stiftung Warentest, schließlich sind die Geräte bereits für weniger als 20 Euro zu kaufen. Ebenso darf die Wartung von Rauchmeldern umgelegt werden, wenn dies im Mietvertrag unter "sonstige Kosten" vermerkt wurde.

Ein genauer Blick schadet auch nicht, wenn sich in einem Wohnhaus Gewerberäume befinden, etwa ein Restaurant im Erdgeschoss. Denn diese verursachen häufig deutlich höhere Nebenkosten. "Haben Vermieter diese nicht herausgerechnet, sondern auf alle Mieter umgelegt, kann dem widersprochen werden", teilt der Mieterverein München mit.

Das können Sie bei Fehlern in der Betriebskostenabrechnung tun

Sollte es tatsächlich zu Differenzen kommen, gilt zunächst wie so oft: miteinander reden. Vielleicht wurde ohne böse Absicht ein Beleg vergessen, was sich mit einem einfachen Gespräch klären lässt. Wer sich juristisch beraten lassen will, kann dies beispielsweise bei den Verbraucherzentralen oder den örtlichen Mietervereinen tun. Häufig bieten auch Rechtsschutzversicherungen diesen Service an.

Einer falsch oder zu spät erstellen Betriebskostenabrechnung kann auch mit einem Musterbrief widersprochen werden, wie sie etwa die Verbraucherzentralen oder die Stiftung Warentest bereitstellen. Beeilen muss man sich damit glücklicherweise nicht, denn Widerspruch kann binnen eines Jahres eingelegt werden.