Nationale Luftfahrt-Konferenz stellt Weichen für Zukunft

In den vergangenen Jahren reisten viele Besucher mit dem Flugzeug zu Veranstaltungen wie der nationalen Luftfahrt-Konferenz an. In diesem Jahr ist das anders, und es zeigt greifbar die Krise, in der die Branche steckt. Wie in Corona-Zeiten üblich, werden nämlich die meisten Teilnehmer und die Zuhörer nicht vor Ort sein, sondern sich virtuell zuschalten.

Erleichterungen gegen Reiserückgang durch Corona

Genau dieser Rückgang der Reisetätigkeit beschäftigt sowohl Fluggesellschaften als auch die Betreiber von Airports. Es dürfte deshalb angesichts sinkender Corona-Zahlen kontrovers diskutiert werden, wie die Bundesregierung im Verbund mit der EU das Reisen erleichtern könnte.

Umstritten: Zukunft der Kurzstrecke

Das zweite große Thema dürfte der Klimaschutz sein. Hier wehrt sich die Branche erbittert gegen Forderungen, eine Kerosinsteuer einzuführen oder Flüge auf Kurzstrecken zu unterbinden. Beides würde die hiesigen Anbieter benachteiligen und nur dazu führen, dass Kunden zur ausländischen Konkurrenz abwandern, heißt es unisono bei den Branchenverbänden. Man wolle vielmehr auf sparsamere Triebwerke, nachhaltig erzeugten Kraftstoff und langfristig auf Wasserstoff- oder Elektroantriebe setzen.