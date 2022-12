Nach Verbrenner-Verbot: Bayern will grünen Wasserstoff fördern

Im Rahmen einer Betriebsversammlung bei Bosch in Bamberg hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag seine Unterstützung zugesagt. Konkret werde die Bayerische Staatsregierung den Aufbau von Prüfständen für die Erzeugung von grünem Wasserstoff mit bis zu 50 Prozent fördern.

Wasserstoff: Förderung des Freistaats als klare Bekenntnis

Die Wasserstofftechnologie werde in Bayern vorangetrieben, so Söder. Auch der Bau einer Wasserstofftankstelle rund um Bamberg sei in Planung. "Grünen Wasserstoff in Bamberg in Großserie herzustellen, ist ohne finanzielle Unterstützung nicht möglich", so der Betriebsratsvorsitzende Mario Gutmann. Wasserstoff werde durch die Technologie von Bosch als Energie gespeichert und beispielsweise für Elektromobilität verwendet. Die 50-prozentige Förderung des Freistaats in den Ausbau lobte Gutmann als ein klares Bekenntnis. Die positive Nachricht des Ministerpräsidenten freue die Belegschaft im aktuellen Transformationsprozess.

Bosch: Bamberg ist Leitwerk im internationalen Fertigungsverbund

Rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfolgten am Freitagvormittag die Rede des Ministerpräsidenten. Zuvor hatte er das Bosch-Werk in Bamberg besichtigt und sich die aktuellen Herausforderungen erklären lassen. Bamberg mit seinen 6.300 Mitarbeitern ist für Bosch ein sogenanntes Leitwerk im internationalen Fertigungsverbund für die Herstellung von Common-Rail-Injektoren oder Einspritzdüsen für moderne Diesel-oder Benzinfahrzeuge.

Verbrenner-Verbot fordert Umdenken

Nicht erst das Vorhaben des EU-Parlaments, den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren ab 2035 zu verbieten, fordert ein Umdenken in der kompletten Branche. Mit der Betriebsversammlung in Bamberg, wolle der Betriebsrat die Öffentlichkeit und die Politik sensibilisieren, welche Auswirkungen die Transformationen in Richtung Elektrifizierung mit sich bringe, so Mario Gutmann. Der Transformationsprozess bringe Unruhe mit sich, denn niemand wisse, wie sicher sein Arbeitsplatz sei, auch deshalb stehe Bosch für Technologieoffenheit und berücksichtige alle technischen Möglichkeiten, so Gutmann weiter.