Nach Urteil zu Gebühren: Beschwerden von Bankkunden nehmen zu

Bankkunden in Deutschland sind offenbar immer weniger zufrieden mit ihren Geldhäusern. Darauf lässt zumindest die Zahl der Beschwerden, die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Frankfurt am Main eingegangen sind, schließen. Der Wert ist nämlich innerhalb der vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Erstattung von Kontoführungsgebühren oft ein Streitpunkt

Allein in 2021 wurden insgesamt 12.383 Beschwerden von Bankkunden bei der Bafin eingereicht, wie aus den Daten der Finanzaufsicht hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegen. Ein Jahr zuvor waren es noch 9.409 und damit deutlich weniger. Im Jahr 2019 wurden nur 8.408 Beschwerden gezählt.

Vor allem das Verhalten einiger Bankhäuser nach dem Gebührenurteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom April 2021 sorgt demnach für Unmut. Rund 1.980 Beschwerden gab es wegen Änderungen der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), die im Zusammenhang mit der höchstrichterlichen Entscheidung des BGH stehen. Dabei ging es den Angaben zufolge in erster Linie um die Erstattung von Kontoführungsentgelten. Verbraucher kritisierten aber auch die Vorgehensweise einiger Institute bei der Vereinbarung neuer AGB. Teilweise hätten sich Kunden unter Druck gesetzt und zur Zustimmung genötigt gefühlt.

BGH-Urteil stärkt Rechte der Kunden

"Dass allein fast ein Fünftel aller Verbraucherbeschwerden AGB-Änderungen betraf, zeigt noch einmal, dass viele Banken in ihren Kundenbeziehungen deutlich nachbessern müssen", mahnte Bafin-Direktor Thorsten Pötzsch.

Der BGH hatte Ende April 2021 entschieden, dass Kreditinstitute bei Änderungen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Zustimmung ihrer Kundinnen und Kunden einholen müssen. Die Klausel, wonach Geldhäuser von einer stillschweigenden Zustimmung ausgehen können, wenn Kunden einer Änderung nicht binnen zwei Monaten widersprechen, benachteilige Kunden unangemessen. Banken müssen daher nachträglich um Zustimmung zu aktuellen Gebühren bitten. Zudem können Kunden Gebühren, die Institute ohne explizite Einwilligung erhoben haben, zurückfordern.

Auch alltägliche Bankgeschäfte werden bemängelt

Nach Angaben von Verbraucherschützern weigern sich allerdings einige Geldhäuser, die Gebühren zurückzuzahlen. Verbraucherzentralen und der Verbraucherzentrale Bundesverband zogen daher vor Gericht.

Besonders viele Beschwerden gab es der Bafin zufolge im vergangenen Jahr auch zu alltäglichen Bankgeschäften wie Kontoeröffnungen, -kündigungen und Kontoauszügen.

(Mit Material der dpa)