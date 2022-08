Nach Unfall mit BMW: Was ist autonomes Fahren?

Die Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen von Dienstag Morgen beschreibt einen tragischen Unfall. Auf der Bundesstraße 28 zwischen Römerstein-Zainingen und Feldstetten geriet am Montag ein mit mehreren Personen besetzter BMW iX in den Gegenverkehr und verursachte so einen schweren Crash, bei dem ein Mann ums Leben kam und mehrere Personen schwer verletzt wurden. Dann heißt es weiter, bei dem Unfallwagen handele es sich um ein "autonomes E-Testfahrzeug". Es würde ermittelt, ob der Fahrer den Wagen gelenkt hat oder nicht. Mehrere Medien nehmen den Fall auf und berichten von dem tödlichen Crash mit einem vermeintlich autonom fahrenden BMW.

Die Münchner Autobauer dementieren, dass es sich um ein autonomes Fahrzeug gehandelt hat.

"Das Fahrzeug verfügt über Fahrerassistenzsysteme der Stufe 2, die heute bereits in Serienfahrzeugen verbaut sind und die Fahrerin und den Fahrer auf Wunsch unterstützen. Bei Level-2-Fahrzeugen bleibt die Fahrerin oder der Fahrer grundsätzlich immer in der Verantwortung.“ Stellungnahme der BMW AG vom 16.08.2022

Fünf Stufen der Automatisierung

Tatsächlich müssen die weiteren Untersuchungen klären, wie es genau zum Unfall kam. Doch was bedeutet eigentlich autonomes Fahren und was sind Fahrerassistenzsysteme der Stufe 2? Grundsätzlich unterscheidet die Branche fünf Stufen der Automatisierung, wobei nur die fünfte Stufe "autonomes Fahren“ bedeutet. Die Stufen zuvor gelten als "automatisiertes Fahren“. In der ersten Stufe spricht man vom "assistiertem Fahren“. Systeme wie der Abstandstempomat unterstützen Fahrer kontinuierlich, kontrollieren das Fahrzeug aber nicht selbständig.

Anders sieht es in der zweiten Stufe, beim "teilautomatisierten Fahren“ aus. Hier können Kameras oder weitere Sensoren den Verkehr analysieren und das Fahrzeug kann selbständig beschleunigen, bremsen und lenken. Entsprechende Stauassistenten sind seit Jahren in Neuwagen erhältlich. Wer am Steuer sitzt, muss aber jederzeit das Verkehrsgeschehen im Blick haben und eingreifen können, um zum Beispiel Lenkbewegungen des Autos zu korrigieren. Das gilt, auch wenn das Auto technisch gesehen bestimmte Situationen alleine meistern könnte.

Zum Artikel: So trainieren Forscher Systeme für selbstfahrende Autos

Auch Tesla-Fahrzeuge sind nicht autonom

Dabei ist teilautomatisiertes Fahren im Level 2 ein "weiter Begriff". In den vergangenen Jahren machten Unfälle mit Fahrzeugen des US-Herstellers Tesla Schlagzeilen. Die Autos waren mit eingeschaltetem "Autopilot" unterwegs.

Die Fahrer vertrauten offenbar komplett auf die Systeme – es kam zu Unfällen, zum Teil mit tödlichem Ausgang. Doch auch diese Tesla-Systeme fallen unter "Level 2". Ein Fahrer in Kalifornien wurde nach einem tödlichen Unfall wegen Totschlags angeklagt.

Mercedes mit Level 3

Vor einigen Monaten erteilte das Kraftfahrtbundesamt Mercedes-Benz eine Systemgenehmigung für "hochautomatisiertes Fahren", also Level 3. Wer am Steuer sitzt, darf sich vorübergehend vom Verkehrsgeschehen abwenden und die Hände vom Lenkrad nehmen. Das Auto steuert unter gewissen Voraussetzungen autonom.

Wenn das System ein Problem erkennt, signalisiert es dem Fahrer, wieder das Lenkrad zu übernehmen. Das System "Drive Pilot" in der S-Klasse von Mercedes ist bislang allerdings nur für einen Einsatz auf der Autobahn bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h vorgesehen.

Level 4 und 5: Der Fahrer wird zum Passagier

Bis heute Zukunftsmusik für Autofahrer sind Level 4, auch "vollautomatisiertes Fahren" genannt, und das "autonome Fahren" im Level 5. Wer in einem vollautomatisierten Fahrzeug unterwegs ist, darf sich während der Fahrt sogar ein Schläfchen gönnen. Das Auto fährt autonom und kann bei einem Problem sicher einen Parkplatz ansteuern. Die Haftung bei einem Unfall, so die Theorie, liegt dann nicht mehr beim Fahrer. Immerhin: Das Fahrzeug kann noch von einem Menschen gesteuert werden.

Erst in der höchsten Stufe spricht man tatsächlich vom "autonomen Fahren". Dann gibt es nur noch Passagiere und keine Fahrer mehr. Bis diese Technik auf unseren Straßen zugelassen wird, sind aber noch einige Hürden zu bewältigen – nicht nur technische. Es muss schnelles Internet auf allen Strecken verfügbar sein und es muss juristisch geklärt werden: Wer haftet bei einem Unfall?