Nach Turbulenzen: Autozulieferer Leoni auf dem Weg der Besserung

Auch wenn die Unternehmensumsätze im letzten Quartal noch einmal nachgegeben haben, sieht sich der Nürnberger Automobilzulieferer und Bordnetz-Spezialist Leoni auf dem Weg der Gesundung. Nach Unternehmensangaben gingen die Umsätze im zweiten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent auf 933 Millionen Euro zurück. Im Kerngeschäft mit Bordnetzsystemen für Fahrzeuge konnte Leoni dagegen im gleichen Zeitraum um acht Prozent zulegen und das trotz des Kriegs in der Ukraine und Lieferketten-Problemen in der Automobilindustrie.

Preiserhöhungen bei Automobilzulieferer

Leoni hat zwei Werke in der Westukraine. "Auf dem Weg der nachhaltigen Gesundung ist Leoni im zweiten Quartal gut vorangekommen – und das in einem unverändert fordernden Marktumfeld", so Vorstandsvorsitzender Aldo Kamper in einer Pressemitteilung. Die Nürnberger sind außerdem weiter in Gesprächen mit ihren Kunden über die "Kompensation der Kostensteigerung bei Rohmaterialien", also über mögliche Preiserhöhungen.

Leonie verkauft Kabelbereich Auto

In trockenen Tüchern ist der angekündigte Verkauf des Kabelbereichs für Autos. Leoni und die Stark Corporation haben eine Vereinbarung hierfür unterschrieben. Der Automobilzulieferer hat sich außerdem nach eigenen Angaben grundsätzlich mit seinen Konsortialbanken auf eine Finanzierung über das laufende Jahr hinaus geeinigt.

Umstrukturierungsprozess in vollem Gang

Leoni galt vor vielen Jahren als Vorzeigeunternehmen der deutschen Wirtschaft mit stetig steigenden Umsätzen und Gewinnen, musste zuletzt aber einige Krisen überstehen, wie chaotische Zustände in manchen Werken und auch einen Betrugsskandal.

Leoni war 2016 Opfer der sogenannten "Chef-Masche" geworden. Bei dieser Betrugs-Masche geben sich Kriminelle per E-Mail oder Telefon als Chef aus und fordern Mitarbeiter der Buchhaltung dazu auf, Geld zu überweisen. Die Täter hatten dazu gefälschte Dokumente und Identitäten benutzt. Geld in Höhe von rund 40 Millionen Euro ging daraufhin an zwei Konten in China und Hong Kong. Vier Personen und ein Geschäftsführer waren daraufhin entlassen worden.

Das Unternehmen ist mitten in einem umfassenden Restrukturierungsprozess und beschäftigt rund 100.000 Mitarbeitende in 28 Ländern.