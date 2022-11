Nach Musk-Übernahme: Twitter entlässt jeden zweiten Mitarbeiter

Rund jeder zweite Mitarbeiter muss seinen Arbeitsplatz beim Kurznachrichtendienst Twitter verlassen. Laut einer E-Mail, die Twitter an seine Mitarbeiter versandt hat und die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, seien "rund 50 Prozent" der etwa 7.500 Twitter-Angestellte von der Kündigung betroffen.

Elon Musk hatte Twitter am Donnerstag vergangener Woche für 44 Milliarden Dollar (rund 44 Milliarden Euro) übernommen und umgehend den Chef des Kurzbotschaftendienstes, Parag Agrawal, sowie weitere wichtige Manager entlassen. Am Freitag wurden nun zahlreiche Mitarbeiter über ihre Kündigung informiert.

"Im Bemühen, Twitter auf einen gesunden Pfad zu bringen, werden wir durch den schwierigen Prozess der Personalreduktion gehen", hatte Twitter am Vortag in einer E-Mail an die Mitarbeiter erklärt. Dies werde "zahlreiche Menschen treffen, die einen wertvollen Beitrag für Twitter geleistet haben", sei aber "leider nötig, um den künftigen Erfolg des Unternehmens zu sichern". Die Angestellten sollten am Freitag gar nicht erst im Büro erscheinen, hieß es in der E-Mail weiter. "Unsere Büros werden vorübergehend geschlossen sein."

Große Enttäuschung bei Mitarbeitern

Entlassene Mitarbeiter reagierten enttäuscht auf ihre Kündigung. "Ich bin mit der Nachricht aufgewacht, dass meine Zeit bei Twitter zu einem Ende gekommen ist", schrieb Twitter-Managerin Michele Austin in dem Sozialen Netzwerk. "Es bricht mir das Herz. Ich will es nicht wahrhaben."

Eine Gruppe von fünf bereits gefeuerten Angestellten reichte umgehend eine Sammelklage gegen Twitter ein. Sie werfen dem Unternehmen vor, sie nicht wie rechtlich vorgeschrieben 60 Tage im Voraus über die Entlassung informiert zu haben.

Wirtschaftliche Situation von Twitter in Schieflage

Twitter kämpft schon seit langer Zeit mit wirtschaftlichen Problemen. Der Kurznachrichtendienst hatte unter anderem in den ersten zwei Quartalen des Jahres Verluste eingefahren. Musk beklagte am Freitag einen "massiven Rückgang der Einnahmen" und machte "Aktivistengruppen" dafür verantwortlich, die Druck auf Werbekunden ausgeübt hätten. "Sie versuchen, die Redefreiheit in Amerika zu zerstören."

Konzerne frieren Werbebudgets bei Twitter ein

Zuletzt hatten auch mehrere große Konzerne ihre Werbebudgets bei Twitter eingefroren. Hintergrund sind Befürchtungen, Musk könnte die Bemühungen der Plattform im Kampf gegen die Verbreitung von Hassbotschaften und Falschinformationen drastisch zurückfahren. Musk, der auch Chef des Elektroautobauers Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX ist, hatte unter anderem angekündigt, gesperrte Nutzerkonten wie das des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder freigeben zu wollen.

Kurz vor der Übernahme von Twitter versuchte Musk Werbekunden zwar mit der Aussage zu beruhigen, Twitter werde kein vollkommen unkontrollierter Raum. Er schürte aber selbst weitere Befürchtungen über die künftige Entwicklung des Sozialen Netzwerks, als er auf der Plattform eine Verschwörungstheorie über den bei einem brutalen Angriff schwer verletzten Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi weiterverbreitete.

Zweifel an Einhaltung gesetzlicher Anforderungen

Viele Beobachter werfen zudem die Frage auf, wie Twitter Inhalte moderieren will, wenn das Unternehmen jetzt die Hälfte seiner Mitarbeiter entlässt. Der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Jens Zimmermann, erklärte am Freitag, mit einer halbierten Belegschaft werde Twitter die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich einer Moderation und des Umgangs mit Beschwerden in Europa nicht erfüllen können. Bereits heute gebe es zahlreiche Hinweise auf fehlendes Tätigwerden.

Auch VW setzt Twitter-Werbung aus

In der vergangenen Woche hatte bereits der US-Autobauer General Motors seine Werbung auf Twitter eingestellt. Zuletzt folgten weitere Konzerne wie der Lebensmittelriese General Mills und der Autobauer Volkswagen. Volkswagen erklärte, die Unternehmensgruppe habe ihren Marken wie Audi und Skoda empfohlen, ihre Aktivitäten auf Twitter vorerst einzustellen. Werbung ist die wichtigste Einnahmequelle für Twitter.

Mit Informationen von AFP