Nach Mittelbayerische-Übernahme: Regensburg bekommt neue Zeitung

In der Stadt Regensburg kommt der Markt für Tageszeitungen in Bewegung. Am Samstag (7. August) soll die erste Ausgabe der neuen "Regensburger Zeitung" erscheinen. Das hat der Chef der Straubinger Mediengruppe Attenkofer, Martin Balle, mitgeteilt. Balle ist Verleger der Straubinger Zeitung und ihrer Regionalausgaben. Erst vor einer Woche war bekannt geworden, dass die bisherige Regensburger Monopolzeitung "Mittelbayerische" von der Verlagsgruppe Passau ("Passauer Neue Presse"/PNP) geschluckt wird.

"Aus Regensburg für Regensburg"

Die Übernahme der "Mittelbayerischen Zeitung" hat Konkurrent Balle jetzt offenbar bewogen, einen eigenen Titel auf den Regensburger Zeitungsmarkt zu werfen. "Nachdem die Stadt Regensburg über keine eigene Zeitung mehr verfügt, wollen wir (…) in dieser Stadt ein umfangreiches redaktionelles Angebot machen", schreibt Balle in einer Mitteilung. Man werde "aus der Stadt Regensburg für die Stadt Regensburg" berichten.

Die Redaktion gibt es schon

Über eine Regensburg-Redaktion verfügt das "Straubinger Tagblatt" bereits seit Jahrzehnten. Im östlichen Landkreis Regensburg ist Verleger Balle bereits mit seiner Regionalausgabe "Donau-Post" auf dem Markt vertreten.

Übernahme-Coup

Die Verlagsgruppe Passau hatte am vergangenen Wochenende mitgeteilt, dass man den Mittelbayerischen Verlag mit der "Mittelbayerischen Zeitung" übernehmen will. Durch das Geschäft soll ein durchgängiges Verbreitungsgebiet vom Osten Bayerns bis nach Ingolstadt in Oberbayern mit dem vor knapp fünf Jahren gekauften "Donaukurier" entstehen. Über die Details der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart.

Von der "PNP" umzingelt

Das Vorhaben steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kartellamtes. Sollte die Übernahme jedoch bewilligt werden, dann wäre der Straubinger Verleger Balle mit seiner niederbayerischen Tageszeitung von allen Seiten von der "PNP" förmlich umzingelt.