Nach Lockdown: Keine rasche Erholung in Sicht

Nur geringes Wachstum im Juli

Der Juli war bereits der dritte Monat in Folge, in dem sich die deutsche Industrie von dem harten Einschnitt des Lockdowns in der Corona-Krise erholte. Aber die Produktion legte im direkten Vergleich mit dem Vormonat Juni nur noch um 1,2 Prozent zu. Von Mai auf Juni legte das verarbeitende Gewerbe noch um 9,3 Prozent zu. Unterm Strich konnte damit nur ein kleiner Teil des Produktionseinbruchs von März und April bislang wieder wettgemacht werden. Industrie, Bauwirtschaft und Energiesektor liegen insgesamt noch um ein Zehntel unter ihren Vorjahreswerten. So ist die Nachfrage nach Investitionsgüter für die Unternehmen schon wieder deutlich zurückgegangen.

Erholung wird wohl zwei bis drei Jahre dauern

Optimistische Prognosen sahen die deutsche Wirtschaft bereits zum Ende des nächsten Jahres unter Volldampf. Realistisch ist inzwischen, dass die Erholung eher noch zwei bis drei Jahre dauern wird. Aus der Automobilindustrie sind unterdessen auch vom August schon Zahlen bekannt geworden, die einen weiteren Dämpfer erwarten lassen. Im Fahrzeugbau lag die Produktion zuletzt sogar um rund ein Drittel unter der des Vorjahres.