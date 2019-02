Nach Kursabsturz: Wirecard verklagt "Financial Times"

Die "Financial Times" berichtete über angebliche Unregelmäßigkeiten in den Finanzen, Geldwäsche und Urkundenfälschung. Einer der jüngsten Artikel der Wirtschaftszeitung beschäftigt sich mit einer Polizei-Razzia in den Wirecard-Büros in Singapur. Der Zahlungsanbieter sieht sich als Verleumdungs-Opfer und will gegen die "Financial Times" juristisch vorgehen.

Wirecard geht in die Offensive

Der Vorstandsvorsitzende von Wirecard, Markus Braun, hatte schon in den letzten Tagen ausdrücklich der Berichterstattung widersprochen: In der Buchhaltung hätte der Finanzdienstleister keinerlei Korrekturen oder Anpassungen vornehmen müssen. Doch jetzt geht Wirecard noch einen Schritt weiter: Der Zahlungsanbieter verklagt die "Financial Times". Der Dax-Konzern hat mitgeteilt, man habe sich mit den Strafverfolgungsbehörden in der Unternehmenszentrale in Singapur getroffen und der Polizei Unterlagen zu den Ermittlungen über "verleumderische Vorwürfe" in den Berichten übergeben.

"Wirecard geht rechtlich gegen die "Financial Times" und ihre unethische Berichterstattung vor. Wir werden alle verfügbaren rechtlichen Mittel einsetzen, um das Unternehmen und insbesondere unsere Mitarbeiter und deren Persönlichkeitsrechte zu schützen." Stellungnahme von Wirecard

Wirecard verspricht Transparenz

Wirecard hatte laut eigenen Angaben nach den ersten Betrugsvorwürfen der "Financial Times" eine Kanzlei in Singapur beauftragt, die Sache zu untersuchen. Sie sollte alle denkbaren Vorwürfe untersuchen – auch Geldwäsche. Der Wirecard-Vorstand versprach den Kapitalmärkten Transparenz.