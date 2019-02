Nach Konjunkturdaten: DAX und Dow Jones geben nach

Das Statistische Bundesamt geht nun davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im vergangenen Quartal nicht wie bisher angenommen minimal gewachsen ist, sondern stagniert hat. In den USA haben sich zuletzt überraschend viele Menschen arbeitslos gemeldet. Außerdem sind die amerikanischen Einzelhändler enttäuscht. Sie haben vor Weihnachten sogar an Umsatz eingebüßt. Immerhin gibt es weiterhin hoffnungsvolle Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und China im Handelskonflikt. Der DAX konnte seine zeitweisen Gewinne aber nicht halten und blieb 0,7 Prozent niedriger stehen bei 11.090 Punkten.

Commerzbank zahlt wieder Dividende

Die Commerzbank meldete einen Gewinnsprung und will wieder Dividende bezahlen. Die Aktien der Commerzbank kletterten um 1,5 Prozent. Die Anteile von Airbus kamen nach guten Zahlen 3,5 Prozent voran. Dass das Riesenflugzeug A380 künftig nicht mehr gebaut wird, war für die Anleger keine Überraschung. Nach New York: der Dow Jones gab knapp ein halbes Prozent nach. Der Nasdaq legte wenige Punkte zu. Der Euro pendelt am Abend um 1,13 Dollar.