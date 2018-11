Nach Koalitionsvertrag: Wie geht es mit Bayerns Kliniken weiter?

Im Wahlkampf hatten sich die Freien Wähler stark für den Erhalt kleiner Krankenhäuser eingesetzt. Ob konkrete Standorte erhalten bleiben, dazu steht im Koalitionsvertrag aber kein Wort. Verabredet wurde nur, die Investitionsförderung weiter fortzuführen und sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die Krankenhausplanung in der Verantwortung der Länder bleibt. In dem Vertrag ist nur sehr vage festgehalten, dass "Krankenhäuser, Haus- und Fachärzte, Apotheken, Pflegeeinrichtungen, Heilmittelerbringer, Hebammen weiterhin flächendeckend und wohnortnah erhalten bleiben müssen". Was das allerdings für einzelne Standorte genau bedeutet, ist derzeit noch unklar.

Das Thema Schließungen von Kliniken ist aber nicht nur politisch umstritten. Wann immer in Bayern Standorte gefährdet sind, ist der Aufschrei in der Bevölkerung groß. So standen Anfang Oktober hunderte Bürger vor der Klinik in Hersbruck, die geschlossen werden soll. Ein emotionales Thema, selbst eine eigens komponierte Hymne wurde abgespielt.

Die Diagnose für die Kliniken fällt schlecht aus

Dabei befindet sich das Krankenhauswesen in keinem guten Zustand. Fast jede zweite der 372 Kliniken in Bayern wird dieses Jahr wohl Verlust machen. Und die Diagnose für das System fällt schlecht aus. In Deutschland kommen auf 1.000 Einwohner 6,1 Betten – bei vergleichsweise schlechter Qualität. So bringt es der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium auf den Punkt. Wegen des hohen Kostendrucks gebe es sogar unnötige Operationen. Denn klar ist: Gibt es weniger Betten, sind auch weniger Eingriffe nötig, um das System zu finanzieren. Als Vorbild sehen die Forscher das Gesundheitssystem in Dänemark. Hier kämen in der Akutversorgung 2,5 Betten auf 1.000 Einwohner. Das System: Schlanker und effizienter. Weniger Kliniken mit höherer Spezialisierung.

Kosten in Bayerns Krankenhäusern explodieren

In Bayern hingegen explodieren die Kosten. Im vergangenen Jahr wurden 16,4 Milliarden Euro ausgegeben, ein Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den Großteil machen dabei mit 10 Milliarden Euro die Personalkosten aus. Für jeden stationär behandelten Patienten fallen mittlerweile im Schnitt 4.763 Euro Kosten an, knapp 800 Euro mehr als noch zu Beginn des Jahrzehnts. Das belegen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes.

Manchen Krankenhausärzten fehlt die Routine

Die Krankenkassen fordern schon seit langem Strukturreformen. Weniger Kliniken, die spezialisierter sind, das würde Kosten sparen und sei gut für die Patienten. Denn die hohe Anzahl der Kliniken führt dazu, dass einige Kliniken manche Operationen nur gelegentlich durchführen. Die AOK nennt das Beispiel der Darmkrebsoperationen: Demnach wurden 2015 in Deutschland rund 44.000 Eingriffe in mehr als 1.000 Krankenhäusern durchgeführt. Ein Viertel der Kliniken führte den Eingriff jedoch maximal 17 Mal im Jahr durch. Von Routine kann man da nicht reden, die Gefahr, Fehler zu machen steigt. Bei vielen Operationen sind zwar jährliche Mindestmengen vorgeschrieben, doch die werden immer wieder von Krankenhäusern umgangen, wie das Team von BR Data herausgefunden hat.

Warnschilder vor Krankenhäusern

Der renommierte Gesundheitsökonom Prof. Reinhard Busse von der Technischen Universität Berlin meinte erst kürzlich auf dem Europäischen Gesundheitskongress in München, dass vor Häusern mit geringer Operationserfahrung Warnschilder aufgestellt werden müssten. Viele kleine Kliniken seien nicht gut ausgestattet. So hätten allein in Bayern gut 40 Prozent der Kliniken keinen Computer-Tomographen. Außerdem würden viele Menschen mit Herzinfarkt in Kliniken behandelt, die dafür nicht ausgestattet seien. Die Zahl der Akutkrankenhäuser in Deutschland ließe sich laut Busse durchaus auf 325 reduzieren. Derzeit gibt es bundesweit rund 1.370 Krankenhäuser der Akutversorgung. Sein Rat: Weniger Kliniken, die besser ausgestattet sind. Das sei günstiger und besser für die Patienten. Denn die Gefahr falscher Behandlungen sinke.

Schließen von Krankenhäusern ist kompliziert

Doch so leicht ist das mit den Schließungen nicht. Denn die Bevölkerung stellt sich in der Regel hinter ihre Kliniken und wehrt sich gegen jede Schließung oder Zusammenlegung von Krankenhäusern. Das bayerische Gesundheitsministerium stellt den Krankenhaus-Bedarfsplan auf und kann sagen, welche Klinik benötigt wird und welche nicht. Doch wenn das Ministerium sagt, dass ein Haus nicht bedarfsnotwendig ist, muss es dies auch nachweisen. Stellt sich der Träger der Klinik quer, wird es schwer, diese zu schließen.