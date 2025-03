Tupperware wagt Neustart in Europa

31.03.2025, 11:17 Uhr Audiobeitrag

Tupperware will sein Comeback in Europa feiern, insbesondere in Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien und Polen. Noch vor ein paar Monaten musste das Unternehmen Insolvenz anmelden.

Von Jonathan Schulenburg