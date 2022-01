Nach Insolvenz: Modekonzern Adler wieder auf Erfolgskurs

Adler-Cafés, Bücher, Elektrogeräte und sogar ein eigener Männerparkplatz: Nachdem ein neuer Eigentümer den Haibacher Modekonzern übernommen hat, stehen bei Adler bis Ende des Jahres einige Veränderungen an. Inzwischen schreibt das Unternehmen wieder schwarze Zahlen. Wegen der Corona-Pandemie musste der Modekonzern mit Sitz im Landkreis Aschaffenburg vor einem Jahr Insolvenz anmelden. Doch mit der Übernahme durch den neuen Eigentümer Zeitfracht aus Berlin scheint die Zukunft des Modekonzerns gesichert. Zeitfracht hat sich eigentlich auf Logistiklösungen spezialisiert und hatte bislang nichts mit Mode zu tun.

Modekonzern Adler ist auf neuem Kurs

Eine Übernahme bringt natürlich auch Veränderungen mit sich. In der Adler-Filiale am Hauptsitz in Haibach können seit September letzten Jahres beispielsweise dpd-Pakete aufgegeben und abgeholt werden, das Sortiment wurde durch Bücher und Elektrogeräte aufgestockt. Außerdem soll es künftig Adler-Cafés in allen Filialen geben und der Onlinehandel soll ausgebaut werden.

Adler richtet "Männerparkplatz" ein

Bei der Erstellung des neuen Konzeptes wurden auch die Kunden mit einbezogen, sagt Zeitfracht-Chef Wolfram Simon-Schröter auf BR24-Anfrage: "Wir haben mit unseren Kundinnen und Kunden das Gespräch gesucht und gefragt: Was würdet ihr euch denn wünschen?" So sei die Idee für einen "Männerparkplatz" entstanden. Auch deswegen sei das Sortiment mit Zeitschriften, Büchern und Elektrogeräten ergänzt worden, damit es den Männern nicht langweilig wird, wenn sie von ihren Frauen in einer Ecke der Filiale geparkt werden. Das Ziel des "Männerparkplatzes": Die Kunden, meist im Alter 50 plus, sollen sich wohlfühlen.