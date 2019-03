Nach Insolvenz – Fortschritte bei René Lezard

René Lezard hatte am 7. März 2017 Insolvenz angemeldet und sich dann einer tiefgreifenden Umstrukturierung unterzogen. Zwei Filialen und ein Outlet wurden geschlossen, aus einer GmbH wurde eine AG und von 42 Mitarbeitern am Stammsitz in Schwarzach musste man sich trennen. Das Unternehmen hat sein Firmengebäude in Schwarzach verkauft und anschließend wieder angemietet. Diese Umstrukturierung soll Ende Juli abgeschlossen sein, so Vorstand Isabella Hierl.

Türkischer Investor

Teil der Veränderung ist auch der Einstieg des türkischen Unternehmers Yasar Esgin, Eigentümer des Textilunternehmens Cemsel Tekstil. Bis Ende Juli soll Esgin durch seine Investition Mehrheitsaktionär bei René Lezard sein. Mit dem Geld kann die Firma unter anderem die Abfindungen für die teils langjährigen Mitarbeiter finanzieren.

„Wir sehen von unseren geschäftspolitischen Entscheidungen die ersten kleinen Erfolge. Soweit wir es heute beurteilen können, war der Dezember letzten Jahres für unsere Gesellschaft erfolgreich.“ Michael Bourjau, Aufsichtsratsvorsitzender René Lezard.

45 Mitarbeiter sollen am Stammsitz bleiben

Durch den Investor sind auch die Bereiche Einkauf, Produktion, Logistik und Retour komplett in die Türkei abgewandert. Deutschlandweit hat die Firma aktuell 150 Mitarbeiter, am Stammsitz soll es mit 45 Angestellten weitergehen. „In den nächsten Wochen werden wir die angekündigte Kapitalerhöhung vornehmen und möchten noch einmal darauf hinweisen, dass unser zukünftiger strategischer Investor Cemsel die Möglichkeit erhält, 60 Prozent der René Lezard Mode AG zu erwerben“, so Bourjau. „Hierfür ist es zwingend notwendig, dass Cemsel 80 Prozent der Aktien aus der Kapitalerhöhung angedient werden können. Deswegen ist es wichtig, dass die Altaktionäre auf ihre Bezugsrechte für neue Aktien aus der Kapitalerhöhung verzichten.“