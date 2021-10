13.10.2021, 18:30 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Nach Flutkatastrophe: Interesse an Versicherung gering

Ein Vierteljahr ist es her, dass die Flutkatastrophe in Teilen Westdeutschlands Schäden in Milliardenhöhe angerichtet hat. Trotzdem hat sich am mäßigen Interesse, sich gegen derartige Elementarschäden zu versichern, seitdem kaum etwas geändert.