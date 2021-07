Nach EM: Immense Nachfrage nach Italien-Trikots von Puma

Nach dem Finale der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag ist die Nachfrage nach Trikots der italienischen Mannschaft weiter groß. Wie Puma-Sprecherin Kerstin Neuber dem BR erklärte, sind die blauen Leibchen fast überall ausverkauft. Es werde aber bereits nachproduziert.

Puma schlägt Nike und Adidas

Beim EM-Finale hatte nicht nur Italien England besiegt, sondern auch Puma als Ausrüster des Gewinners den größten Sportartikelhersteller der Welt Nike. Dementsprechend große ist nun auch die Freude in Herzogenaurach. Allgemein lief die Fußball-Europameisterschaft sehr gut für den deutlich kleineren der beiden Sportartikelhersteller (Adidas und Puma) aus Herzogenaurach.

Vier Mannschaften liefen in Puma-Trikots auf

So trugen auch die überraschend starken Schweizer die Raubkatze von Puma, während die große Hoffnung von Adidas, die deutsche Fußball-Elf schon im Achtelfinale ausgeschieden war. „Gleich drei unserer Teams sind ins Viertelfinale vorgestoßen, worauf wir unglaublich stolz waren“, so Neuber. Puma hatte ursprünglich nur vier Teams im Wettbewerb. Adidas war mit acht Mannschaften gestartet. Nur zwei Mannschaften kamen ins Viertelfinale. Spanien scheiterte zuletzt im Halbfinale an Italien.