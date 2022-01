Nach der Insolvenz: Adler Modemärkte bald mit Büchern und Cafés

Es ist ein Comeback, das sich sehen lassen kann: Im Januar 2021 hatte der Adler Modekonzern mit Sitz in Haibach im Landkreis Aschaffenburg Insolvenz angemeldet, im Juli begann das Insolvenzverfahren. Neuer Eigentümer wurde die familiengeführte Unternehmensgruppe Zeitfracht aus Berlin. Zeitfracht war im Textileinzelhandel bislang nicht vertreten. Das Unternehmen ist vor allem auf Logistiklösungen spezialisiert und als Buchgroßhändler aktiv.

Neuer Eigentümer setzt auf Online-Handel

Noch im Mai vergangenen Jahres drohte dem Modekonzern fast das Aus. Durch einen staatlichen Überbrückungskredit in Höhe von zehn Millionen Euro konnte das Insolvenzverfahren schließlich doch erfolgreich abgewickelt werden. Nach der Übernahme durch Zeitfracht scheint die Zukunft von Adler gesichert. Wie ein Unternehmenssprecher auf BR-Anfrage mitteilte, setzt Zeitfracht in der Zukunft für Adler vor allem auf den Online-Handel. Gerade in diesem Bereich konnten im letzten Jahr schnell Gewinne geschrieben werden. Aber auch im stationären Bereich sei man sehr zufrieden.

Nicht-Textiles Sortiment soll aufgestockt werden

In den Adler-Filialen soll es künftig ein vielfältigeres Sortiment zu kaufen geben, nicht nur Modeartikel, sondern beispielsweise auch Bücher. Zusätzlich sei eine umfassende Modernisierung des Filialnetzes angelaufen. Die Verkaufsflächen sollen "heller und aufgeräumter" werden, außerdem soll es in jeder Filiale ein kleines Café geben.