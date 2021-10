Nach der Flut droht Preisexplosion bei Versicherungen

Wasser im Keller, Schlammlawinen im Garten, ganze Wohnungseinrichtungen im Eimer - vieles davon ist immer noch deutlich spürbar. In Bayern und anderen Teilen Deutschlands haben die Hochwasser im Sommer große Schäden verursacht. Auf 33 Milliarden Euro schätzt der Münchner Rückversicherungskonzern Munich Re die Summe der Schäden. Versichert war davon aber nur ein kleiner Teil - mindestens sieben Milliarden Euro. Geld, das sich die Versicherungen von ihren Rückversicherern zum Großteil wiederholen wollen.

Preisanstieg bei Rückversicherern befürchtet

Die beiden großen deutschen Rückversicherer erwarten deshalb jetzt steigende Preise in ihrer Branche. Verantwortlich ist laut Munich Re und Hannover Rück neben der Flutkatastrophe in Deutschland und mehreren Nachbarländern ein weiterer Faktor: Der Anstieg der Inflationsrate sorge für sprunghaft gestiegene Preise für Baumaterial beim Wiederaufbau zerstörter Häuser. "Die steigenden Preise bei vielen Wirtschaftsgütern und die jüngsten Großschäden sprechen für spürbar steigende Rückversicherungsraten in Europa", sagt Munich-Re-Vorstandsmitglied Doris Höpke.

Die Folgen für Versicherte werden geprüft

Was das für die Versicherten - und damit auch für deren Mieter - bedeutet, werde noch geprüft, so ein Sprecher des Münchner Versicherungskonzerns Allianz. Die Allianz, als Kunde der Münchner Rück, durchleuchtet die Verträge ihrer Kunden in einem festgelegten Turnus, aber natürlich auch nach schwerwiegenden Ereignissen wie Naturkatastrophen. Dabei spielten viele Faktoren eine Rolle, heißt es auf Anfrage.

Ähnlich äußert sich die Versicherungskammer Bayern. Dort heißt es, die wirklich zu zahlenden Prämien würden zwischen den Rückversicherern und den Erstversicherern individuell ausgehandelt. "Insofern können, aufgrund noch nicht abgeschlossener Verhandlungen, noch keine Aussagen über die zukünftigen Prämien im Erstversicherungsmarkt getroffen werden."

Kritik an geplanten Prämienerhöhungen

Während die Rückversicherer auf deutliche Prämienerhöhungen drängen, hat der Makler Aon Zweifel an der Berechtigung. Äußerungen zu allgemeinen Preissteigerungen oder auch Preisreduktionen seien "unangemessen und weitreichend wertlos", sagt Aon-Deutschlandchef Jan-Oliver Thofern. Rückversicherung sei nämlich ein globales Geschäft. Und das Jahr 2021 gehöre trotz schweren Naturkatastrophen wie Tief "Bernd" in Europa sowie Hurrikan "Ida" und Wintersturm "Uri" in den USA weltweit gesehen nicht zu den Rekord-Schadenjahren.

Zudem sei das Kapital der Rückversicherungsbranche zur Jahresmitte auf ein Rekordniveau gestiegen, argumentiert Thofern. Daher dürfte eine steigende Nachfrage nach Rückversicherungsschutz, nach seiner Einschätzung, auf genügend Kapazität treffen.