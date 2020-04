Nach dem Virus: Hier liegen die Chancen der deutschen Wirtschaft

Das Corona-Virus verändert unser Leben. Die Menschen gehen zwangsläufig auf Abstand: "Soziale Distanzierung". Das bringt für Firmen aber auch Chancen: E-Learning statt voller Schulklassen - kontaktlose Bezahlsysteme statt Bargeld - Pflegeroboter, die Krankenhauspersonal entlasten können. Unternehmen, die in diesen Bereichen Lösungen bieten, haben jetzt interessante Möglichkeiten, gute Geschäfte machen zu können.

Die neue Wirtschaftsweise Prof. Dr. Monika Schnitzer von der Ludwig-Maximilians-Universität München betont: "Wer jetzt mit guten Ideen kommt und etwas entwickelt, der wird einen großen Markt finden."

Sichere Datenspeicherung in der europäischen Cloud

Nur ein Beispiel dafür ist die IT-Firma Dracoon in Regensburg, die Lösungen für sichere Online-Kommunikation anbietet. Das Besondere: Die Daten werden absolut sicher und nur innerhalb Deutschlands oder Europas gespeichert. Diese Cloud erfüllt auch die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Firmenchef Marc Schieder: "Die Thematiken Sicherheit und Cloud gesamtheitlich zusammenzubringen - das ist unser Traum und unsere Vision."

Café mit Online-Diskussionen und Gutscheinen zur Kundenbindung

Auch traditionelle Unternehmen gehen neue Wege, wie das Münchner Kaffeehaus Luitpold. Erlaubt ist derzeit nur der Verkauf "to go". Um Kunden zu halten, veranstaltet Geschäftsführer Stephan Meier Diskussions- und Gesprächsrunden - nicht wie sonst im Café, sondern online. So will er bei den Gästen präsent bleiben.

Und auch mit rabattierten Gutscheinaktionen will das Unternehmen Kunden binden. Das spült Geld in die Kasse, welches das Café jetzt dringend braucht. Mit den Gutscheinen kann man später im Online-Shop bezahlen, zum Beispiel auch für den neuen Lieferservice des Cafés. "Insofern habe ich mich entschlossen, das als zusätzliche Maßnahme einfach zu probieren, um schnell zu handeln und auch im Gespräch zu bleiben. Das ist Marketing, um in den Köpfen weiter aktiv zu sein und wahrgenommen zu werden", so Meier.

Staatskasse braucht Steuereinnahmen – München punktet mit Digitalbranche

Von solchen Ideen profitiert auch der Staat. Nur wenn Unternehmen Geschäfte machen, fließen auch Steuern. Die werden dringend benötigt, da der Staat wegen Corona Milliarden-Hilfspakete geschnürt hat. Der Bund hilft bisher mit 123 Mrd. Euro, die Länder mit 51 Mrd. Euro, die Kommunen mit 4 Mrd. Euro - insgesamt also 178 Mrd. Euro, die die öffentliche Hand zusätzlich belasten.

Diese Ausgaben sind leichter zu schultern, wenn nicht auch noch die Steuerzahlungen von Unternehmen wegbrechen. Kommunen, in denen schon früh auf Digitalisierung gesetzt wurde, haben hier einen Vorteil.

Ein Beispiel ist München. Der Wirtschaftsreferent der Stadt, Clemens Baumgärtner, beobachtet, dass auch hier die Einnahmen sinken, doch nicht so gravierend, wie anderswo: "München ist ja ein Standort für viele internetaffine Betriebe. Wir haben die großen Player: Google, Apple, Amazon, Microsoft oder SAP. Und wir haben auch eine starke Gaming-, Kultur- und Kreativindustrie, die in München ähnlich stark ist wie auch der Bereich Automotive. Diese Produkte gehen in der Krise sehr gut."

Finanzhilfen – um die Zukunft zu fördern

Die neue Wirtschaftsweise Schnitzer empfiehlt der Bundesregierung, Finanzhilfen jetzt ganz gezielt einzusetzen: "Jede Krise birgt Chancen. Und diese Krise birgt die Chance, dass wir auch den strukturellen Wandel einleiten, den wir brauchen. Ich denke da vor allen Dingen auch an den Wandel Richtung Klimaschutz. Und wenn jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um später die Wirtschaft wiederzubeleben, sollte man unbedingt dafür sorgen, dass diese Gelder dann auch in die neuen Technologien gehen, dass man nicht die alten Strukturen, so wie wir sie haben, zementiert."

Unterstützung auch für Solo-Selbständige wichtig

Deutschland, zwar in der Krise, aber den kommenden Aufschwung im Blick. Damit das gelingt, heißt es am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel, müsse man Solo-Selbständige jetzt finanziell stärker unterstützen. Denn sie seien innovativ und unternehmerisch, so Instituts-Chef Prof. Gabriel Felbermayr, und für den nächsten Aufbau deshalb unverzichtbar. Er fordert, "dass man die entgangenen Einkommen möglichst bis zu einem bestimmten Teil ersetzt, vielleicht 80 Prozent, so wie das jetzt auch beim Kurzarbeitergeld perspektivisch angedacht ist, so dass die Solo-Selbständigen und Kleinunternehmen sich nicht auch noch verschulden müssen."

Die Finanzämter, so IfW-Chef Felbermayr, könnten auf Basis der Steuererklärungen aus dem vergangenen Jahr die Finanzhilfe berechnen und auszahlen.