Nach dem Urlaub: Kontoauszüge prüfen

Während die ersten Bayern schon wieder daheim sind, brechen andere jetzt erst in den Urlaub auf - und dort sitzt der Geldbeutel ja oft besonders locker. Man gönnt sich was, bezahlt wird mühelos mit Karte. Gerade jetzt in Corona-Zeiten steht das bargeldlose Zahlen ja hoch im Kurs.

Doch wer die Staus auf den Autobahnen oder die Schlangen an den Flughäfen hinter sich hat, könnte einige Wochen nach dem Urlaub die nächste böse Überraschung erleben. Dann nämlich, wenn auf dem eigenen Konto mehr Geld fehlt als erwartet.

Was tun gegen falsche Abrechnungen und Abbuchungen?

Denn die Lockerheit, die Menschen im Urlaub oft verspüren, wenn es um den Umgang mit Geld geht, ruft gelegentlich Betrüger auf den Plan. Nicht selten sind Abrechnungen falsch oder Abbuchungen werden unberechtigt vorgenommen, warnt die Initiative Euro Kartensysteme, ein Zusammenschluss der deutschen Banken und Sparkassen.

Daher ist es sinnvoll, sämtliche Belege im Urlaub zu sammeln und genau mit den Kontoauszügen und Kreditkartenabrechnungen zu vergleichen. Nur so lässt sich feststellen, ob die richtigen Beträge abgebucht worden sind.

Im Notfall schnell die Giro- und Kreditkarten sperren lassen

Werden unberechtigte Abbuchungen entdeckt, ist schnelles Handeln angesagt. Man sollte so schnell wie möglich seine Bank kontaktieren und die Karten gegebenenfalls vorsorglich sperren.

Das ist rund um die Uhr über den zentralen Sperr-Notruf unter der Telefonnummer 116 116 möglich - oder über die entsprechende App, mit der die Daten der Zahlungskarten gespeichert und Girocards direkt aus der App gesperrt werden können.