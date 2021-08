Nach dem Kandidaten-Triell: Was ist und kann die Steuer ID?

Die Bundesregierung will durch die steuerliche Identifikationsnummer Bürokratie abbauen und den digitalen Service verbessern. Die Steuer-ID ist eine elfstellige Nummer, die auf dem Einkommenssteuerbescheid oder der Lohnsteuerbescheinigung steht.

Eine Nummer - ein Leben lang

Jeder Bundesbürgerin, jedem Bundesbürger wird diese Nummer bei Geburt zugeteilt und verändert sich im Laufe des Lebens nicht. Das ist der Unterschied zur Steuernummer, die sich bei Umzügen ändern kann. So will der Staat Verwechslungen durch Schreibfehler ausschließen und Fehler bei der Besteuerung vermeiden, etwa wenn jemand in ein anderes Bundesland umzieht. Die Steuerbehörden erfassen zwar persönliche Daten zur Person, wie Geburts- und Sterbedatum, Anschrift, und das zuständige Finanzamt. Aber eben keine Informationen zum Finanzstatus und auch keine zu Bankkonten.

Steuer-ID kann nicht für Zahlungen genutzt werden

Damit besteht also bislang keine Möglichkeit, direkt über die Steuer-ID Zahlungen auszulösen. Nur die Finanzbehörden dürfen die Daten verwenden. Krankenversicherungen bekommen vom Bundeszentralamt für Steuern lediglich die elfstellige Nummer genannt. Auch juristischen Personen – etwa Firmen – wird eine Steuer-ID zugeteilt.

Datenschützer mahnen

Eingeführt wurde die Steuer-ID 2008. Langfristig soll sie die bisherigen Nummern für die Einkommenssteuer ersetzen. Allerdings ist auch die Steuer-ID keine Garantie gegen Pannen. So wurden 2013 versehentlich über 100.000 Nummern mehrfach vergeben. Datenschützer mahnen, die Steuer-ID dürfe nicht zu einer umfassenden Personen-Kennzahl ausgebaut werden. Zur Identifikation der Antragsteller von Corona-Hilfen verlangen viele Behörden die Steuer-ID.