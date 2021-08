Bahn-Streik endet: Wie geht es weiter mit dem Tarifkonflikt?

Nach dem Streik-Ende am frühen Morgen um zwei Uhr will die Deutsche Bahn möglichst schnell zum Normalbetrieb zurückzukehren. Sie hat angekündigt, wieder ihr volles Programm mit rund 800 Fernzügen fahren zu wollen.

Ab heute wieder Normalbetrieb mit vollen Zügen

Nach zwei Tagen Streik ist der Verkehr am Morgen weitgehend normal gestartet, so ein Sprecher der Deutschen Bahn. Vereinzelt könne es noch zu Einschränkungen kommen. Wie auch sonst kann es nicht schaden, vor dem Losfahren nochmal ins Internet oder in die Bahn-App zu schauen, ob der Zug auch wirklich kommt.

Die Abfahrtstafeln der großen bayerischen Bahnhöfe verzeichnen in der Früh praktisch keine Zugausfälle mehr. Und nur wenige Verspätungen. Vor dem Reisewochenende inmitten der bayerischen Sommerferien hatte ja auch die Lokführergewerkschaft GDL versprochen mitzuhelfen, damit wenigstens nach dem Streik die Reisenden wieder gut vorankommen.

Am Wochenende rechnet die Bahn jetzt mit den reisestärksten Tagen des Jahres im Bahnverkehr. Die Verschiebung vieler Reisen, Sommerferien in zwölf Bundesländern und das Sommerwetter ließen "in den nächsten Tagen eine hohe Auslastung vieler Fernverkehrszüge erwarten", so die Bahn.

GDL zieht Bilanz - weitere Streiks sind möglich

Obwohl die Züge also wieder weitgehend normal fahren und der Streik damit erst einmal vorbei ist, ist der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn noch nicht gelöst. Immerhin will die GDL am Vormittag (11 Uhr) eine Bilanz ihres Streiks ziehen. Unklar ist, ob jetzt weiter verhandelt wird, oder ob es zu erneuten Streiks kommen wird.

Verhärtete Fronten zwischen der Bahn und der GDL

Bisher waren die Fronten eher verhärtet: In den letzten Tagen soll Funkstille zwischen der Bahn und der GDL geherrscht haben. Ihre Forderungen haben beide in der Öffentlichkeit zwar präsentiert – aber nicht mit dem Gegenüber darüber gesprochen. Irgendwann aber müssen sie sich am Verhandlungstisch treffen. Aber das scheint erstmal schwierig: Die GDL hatte für eine Rückkehr an den Verhandlungstisch ein verbessertes Angebot der Bahn verlangt, das zunächst ausgeblieben ist.

Die bisherigen angebotenen 3,2 Prozent in zwei Schritten und das erst ab nächstem Jahr mit einer Laufzeit von insgesamt 40 Monaten ist der Gewerkschaft zu wenig. Und auch in puncto Altersversorgung erwartet sie von der Bahn, dass die in der Tarifrunde noch nachlegt. Der Konzern wiederum zeigt sich bereit zum Kompromiss und will durchaus nachlegen – aber erst am Verhandlungstisch.

Deutsche Bahn: Kein schnelles Ende in Sicht

Das alles klingt nicht nach einem Treffen schon nächste Woche. Auch die Bundesregierung macht Bahn-Reisenden keine Hoffnung auf ein schnelles Ende des Arbeitskampfes. "Ich befürchte, dass es 'mit kurzfristig entschärfen' schwierig wird", warnte der Bahn-Beauftragte Enak Ferlemann am Donnerstag. Grund sei, dass es der Lokführergewerkschaft GDL im Hintergrund um politische Ziele gehe. "Deshalb ist meine Vermutung, dass es eine längere Auseinandersetzung geben wird." Es könnte also zu weiteren Streik-Aktionen der GDL kommen.

GDL will auch mehr Einfluss innerhalb des Konzerns

Denn in der Tarifrunde - wie schon einmal 2014 - geht es nicht nur darum, was konkret am Ende inhaltlich in einem Tarifvertrag über Einkommen, Altersbezüge und Arbeitsbedingungen vereinbart wird. Die GDL will ihren Einfluss im Konzern ausbauen und zwar gegenüber der weitaus größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Das aber geht nicht, wenn sie allein nur das Zugpersonal organisiert wie bisher. Obwohl sie die Lokführer noch in ihrem Namen trägt, verhandelt sie diesmal für Beschäftigte in allen Bereichen des Konzerns. Die Bahn müsste das im Tarifvertrag anerkennen. Fraglich, ob sie dazu bereit ist.

Einer Einigung steht Tarifeinheitsgesetz im Weg

Im Wege steht einem Abschluss auch das umstrittene Tarifeinheitsgesetz. Demnach gelten im Streitfall unter Gewerkschaften in den einzelnen Betrieben die Regelungen, die der Arbeitgeber mit der größeren Gewerkschaft abgeschlossen hat. Das ist laut Bahn zurzeit noch in den meisten Betrieben die EVG. Das Unternehmen hat vorgeschlagen, das wieder zu vereinbaren, was bis Ende letzten Jahres galt: es erkennt beide, die GDL und die EVG, samt ihren Tarifverträgen an. Das Tarifeinheitsgesetz lässt das zu. Der einzelne Beschäftigte müsste dann sagen, bei wem er Mitglied ist. Ein Problem sind dann die, die nicht organisiert sind. Zu diesem Vorschlag haben sich beide Gewerkschaften bisher noch nicht geäußert.

All das spricht für keine schnelle Lösung im Tarifkonflikt. Fahrgäste sollten sich also schon einmal darauf einstellen, dass die GDL erneut Druck macht mit weiteren Streik-Aktionen.