Nach Corona-Pause: Immobilienmesse Expo Real findet wieder statt

Vor zwei Jahren im Oktober war die Welt noch in Ordnung. Auf der Immobilienmesse Expo Real in München ging es damals vor allem um die Frage, wie lange die Party wohl noch weitergehen werde, mit immer neuen Preisrekorden für Gewerbeimmobilien in Top-Lagen. An vielen Messeständen herrschte tatsächlich Partystimmung, mit Sekt, Wein und Bier.

Immobilientreffen unter Corona-Auflagen

Dieses Jahr gilt es, ausreichend Abstand zu halten oder Maske zu tragen. Spontane Treffen zum Netzwerken seien möglich, dichtes Gedränge aber nicht, betont die Messeleitung. Mehr als 1.100 Aussteller haben sich angemeldet. Das sind gut 1.000 weniger als vor zwei Jahren. Erwartet werden mehr als 9.000 Teilnehmer aus 35 Ländern.

Bei der Expo Real geht es darum, möglichst viele Entscheider aus der Immobilienbranche an einem Ort zu versammeln. Das komplette Messeticket für drei Tage kostet 700 Euro. Gut investiertes Geld für Makler und Projektentwickler, Stadtplaner und Fondsmanager, Vermögensverwalter, Banker und Berater.

Klima beeinflusst Immobilienbranche

Im Fokus steht in diesem Jahr der Klimawandel, allen voran die energetischen Sanierungen und die dafür nötigen Milliarden. Außerdem geht es darum, wie Immobilien vor extremem Wetter geschützt werden können.

Wohnraum gefragt, Hotelimmobilien in der Krise

Während Logistikflächen nach wie vor gefragt sind, stecken viele Hotelimmobilien in der Krise. Einige werden nun zu Wohnhäusern umgebaut.

Laut der Beratungsgesellschaft Hotel Consulting des Immobilienmaklers Engel & Völkers waren im Januar 2020 in Deutschland 718 Hotelprojekte geplant oder im Bau. Zu Beginn der Pandemie sei es zu einem kurzen Stocken gekommen, weil die Banken bei der Finanzierung für einige Monate sehr zurückhaltend gewesen seien, sagt Geschäftsführer Andreas Ewald. 75 der geplanten Projekte seien nicht realisiert worden, 64 weitere wurden auf Eis gelegt, heißt es in dem Hotelmarktreport des Unternehmens.

Mittlerweile sind 216 Häuser eröffnet und 363 weitere in Bau. Im Immobilienmarkt sei nach wie vor sehr viel Liquidität unterwegs, urteilt Ewald. Die Stimmung in der Hotelbranche helle sich wieder auf, obwohl die Nachfrage nicht in dem Maße angezogen habe, wie es notwendig wäre. Maßgeblich geholfen habe dabei die staatliche Unterstützung.