Wirtschaft lässt Corona hinter sich

Die Zuversicht in den 9.000 vom Ifo-Institut monatlich befragten Firmen hat nochmal deutlich zugenommen – und das noch stärker als von Ökonomen erwartet. Der ifo-Geschäftsklimaindex, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, kletterte im Juni gegenüber dem Vormonat um 2,6 auf 101,8 Punkte, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut mitteilte. Das ist der höchste Stand seit November 2018. Analysten hatten mit einem kleineren Plus gerechnet.

ifo: Gastronomen und Hoteliers atmen auf

Laut ifo-Präsident Clemens Fuest schüttelt die deutsche Wirtschaft die Coronakrise ab. Das gilt insbesondere für den Dienstleistungsbereich. Sowohl die aktuelle Lage als auch die künftigen Geschäfte beurteilt die Branche deutlich besser nach dem Ende des Lockdowns.

Auffallend gut gelaunt sind die Logistik- und IT-Firmen. Sie profitieren davon, dass es in der Industrie derzeit so gut läuft. Und natürlich ist auch in der Gastronomie und im Tourismus der Optimismus zurückgekehrt. Restaurants und Hotels setzen auf einen Boom in diesem Sommer.

Das gleiche gilt für den Einzelhandel, der darauf hofft, dass die Deutschen nun das in der Krise angesparte Geld ausgeben – jetzt nachdem die Läden wieder weitgehend ungehindert öffnen dürfen. Der Index zur aktuellen Lage legte im Handel sogar so stark zu wie noch nie zuvor.

Industrie will gestiegene Kosten weitergeben

Bei der für die deutsche Wirtschaft so wichtigen Industrie zeigt sich ein gespaltenes Bild. Das Verarbeitende Gewerbe bekommt derzeit viele Aufträge. Allerdings machen den Unternehmen die teils unterbrochenen Lieferketten Sorgen.

Bei Rohstoffen und Vorprodukten wie Mikrochips kommt es zunehmend zu Engpässen, so dass die vielen Aufträge möglicherweise gar nicht abgearbeitet werden können. Diese Engpässe führen außerdem dazu, dass die Einkaufskosten stark gestiegen sind. Und die gestiegenen Kosten wollen die Betriebe weitergeben an die Kunden, sagt ifo-Experte Klaus Wohlrabe.

Bau: gute Geschäfte, aber kein Holz

Dasselbe Problem sieht die Baubranche. Im Bauhauptgewerbe hat sich das Geschäftsklima zwar ebenfalls leicht verbessert. Allerdings geht den Baufirmen das Material aus. So ist derzeit beispielsweise Holz kaum zu bekommen und wenn, dann zu deutlich höheren Preisen.

ifo: Lieferengpässe bremsen Konjunktur

Beim Blick auf die Konjunktur in diesem Jahr sieht sich das ifo-Institut bestätigt. Die Münchner Forscher hatten in der vergangenen Woche ihre Wachstumsprognose gesenkt mit Verweis auf die Lieferkettenprobleme. Sie rechnen mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr von 3,3 Prozent statt wie zuvor 3,7 Prozent. Sie sind damit pessimistischer als Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der zuletzt ein Plus von bis zu 4,0 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Dafür rechnet das ifo-Institut im kommenden Jahr mit einem kräftigeren Wachstum von 4,3 Prozent.