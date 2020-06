GfK: Konsumlaune bei Verbrauchern steigt wieder

Das Marktforschungsunternehmen GfK in Nürnberg hat ermittelt, dass die Konsumlaune in den vergangenen Wochen wieder angestiegen ist. Für den Monat Juli prognostizieren die Marktforscher beim Konsumklima einen Wert von minus 9,6 Punkten, damit neun Punkte mehr als noch im Juni. Allerdings, so Rolf Bürkl von der GfK, sei der Wert der drittniedrigste in der Historie des Konsumklimas. Vor allem die Hilfs-und Konjunkturprogramme tragen derzeit dazu bei, dass die Verbraucher wieder konsumfreudiger sind, so Bürkl: "Wenn die Händler die Mehrwertsteuersenkung an die Verbraucher weitergeben, ist davon auszugehen, dass die ein oder andere Anschaffung in das zweite Halbjahr 2020 vorgezogen wird."

Größere Anschaffungen werden getätigt

Viele Branchen verzeichnen derzeit sehr gute Umsätze, beispielsweise sind Möbel und Einrichtungsgegenstände stark gefragt. Dies liege aber auch daran, dass hier wochenlang kein Einkauf möglich war, so Bürkl: "Es ist auch ein psychologischer Faktor, wenn man die Kinder wieder in die Kita bringen, oder selbst zur Arbeit gehen kann – das hebt die Stimmung."

Sehr gute Umsätze in der Möbelindustrie

Der Geschäftsführer des Verbandes der Möbelindustrie, Jan Kurth, spricht derzeit von sehr guten Umsätzen, vor allem bei größeren Anschaffungen wie Küchen und Wohnzimmereinrichtung: "Seit der Wiederöffnung der Möbelhäuser hat sich die Lage der deutschen Möbelhersteller wieder deutlich aufgehellt, weil die Verbraucher das Thema Einrichtung stärker im Fokus haben. Zwar wird es im Gesamtjahr 2020 Umsatzeinbußen geben, wir hoffen aber, dass unsere Branche noch mit einem blauen Auge davonkommt."

Marktforscher warnen vor zu viel Optimismus

Die Situation bleibe angespannt, so die Marktforscher der GfK in Nürnberg. Deutschland befinde sich in einer schweren Rezession und die Angst vor Einkommenseinbußen oder Jobverlust blieben ein Konsumhemmnis. Die gestiegene Stimmung bei den Verbrauchern lässt im Juni auch die die Anschaffungsneigung steigen, allerdings zeigt der Wert im Vergleich zum Vorjahr noch ein kräftiges Minus von 34 Punkten. In den vergangenen Wochen haben die Verbraucher auch nicht mehr so viel Geld gespart, was sich ebenso positiv auf das Konsumklima auswirke, so die GfK.