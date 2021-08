Nach Corona: Homeoffice bei Arbeitgebern immer beliebter

Immer mehr Unternehmen möchten auch nach der Corona-Krise ihren Beschäftigten die Möglichkeit bieten, von zu Hause aus zu arbeiten. Das gilt auch für Branchen, von denen man es zunächst nicht erwartet hätte. Das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hat Firmen, wie schon im ersten Corona-Jahr, erneut dazu befragt.

"Dabei ist nicht nur der Anteil an Unternehmen mit langfristigen Homeoffice-Plänen gewachsen, sondern auch der Anteil an Beschäftigten, die solche Angebote in der Zeit nach Corona voraussichtlich in Anspruch nehmen werden", heißt es beim ZEW.

Breite Mehrheit schätzt das Homeoffice und leistet mehr

Das Ergebnis scheint eindeutig: Eine breite Mehrheit von Firmen und Beschäftigten sieht das Arbeiten zu Hause als Bereicherung. Selbst im Verkauf und Vertrieb, wo es besonders auf persönliche Kontakte und Gespräche ankommt, konnten viele Mitarbeiter in der Pandemie trotz Homeoffice ihre Umsätze weitgehend stabil halten.

Zu den positiven Überraschungen zählen auch mehr Leistung durch zusätzliche Bildschirmarbeit, ein niedrigerer Krankenstand und flexiblere Arbeitszeiten. An diesen Argumenten kommt kaum einer vorbei.

Drei Viertel der IT-Firmen will Homeoffice künftig ermöglichen

Bei Informationsdienstleistern wie IT-Firmen, Verlagen oder Agenturen halten drei Viertel am Homeoffice fest. Im vergangenen Juni waren es erst zwei Drittel der Befragten. Und vor der Corona-Pandemie hatte es lediglich etwa die Hälfte dieser Unternehmen einem Teil der Beschäftigten ermöglicht, mindestens einmal wöchentlich im Homeoffice zu arbeiten. Etwa jedes zweite Unternehmen in der Informationswirtschaft geht laut ZEW davon aus, dass langfristig mehr als 20 Prozent der Beschäftigten mindestens einmal wöchentlich im Homeoffice arbeiten werden.

Auch jenseits der IT großes Interesse am Homeoffice

Aber auch im gewerblichen Bereich, in der Industrie bis hin zu Handwerksfirmen, will die Hälfte der Befragten Homeoffice weiter nutzen. Diese Zahlen haben sich gegenüber der Zeit vor der Pandemie zum Teil verdoppelt. Im Juni 2020 lag dieser Wert noch bei 37 Prozent. Vor der Pandemie erlaubten lediglich 24 Prozent der Unternehmen in dieser Branche überhaupt regelmäßiges Homeoffice.

In der Regel geht es aber nur um eine Ergänzung der bisherigen Büroarbeit. Die ist zurzeit häufig erschwert durch umfangreiche Hygiene-Maßnahmen wie Abstandsregeln und Maske Tragen. Die Firmen rechnen damit, dass ein Teil der Belegschaft nach dem Ende der Pandemie mindestens einmal wöchentlich im Homeoffice arbeiten wird.

Firmen mussten in IT-Geräte investieren

Für die Arbeitsplätze daheim wurde vor allem in digitale Endgeräte wie Smartphones, Notebooks oder Tablets investiert. Zwar hatte eine Mehrheit der Betriebe in der Informationswirtschaft (82 Prozent) und im Verarbeitenden Gewerbe (70 Prozent) einen Teil ihrer Beschäftigten bereits vor der Pandemie mit Technik fürs Homeoffice ausgerüstet. Jedes dritte Unternehmen in der Informationsbranche und jedes vierte Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe weitete diesen Anteil in der Pandemie aber aus, wie die Umfrage ergab.

An der Umfrage nahmen im Juni laut ZEW rund 1.200 Unternehmen mit je mindestens fünf Beschäftigten teil.