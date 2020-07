vor 10 Minuten

Nach Bilanz-Skandal: Neue Razzia bei Wirecard

Seit heute Früh durchsucht die Staatsanwaltschaft München fünf Objekte des Finanzdienstleisters, allen voran die Firmenzentrale in Aschheim. Außerdem erstreckt sich die Razzia auf zwei weitere Standorte in München und auf zwei Objekte in Österreich.