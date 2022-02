Nach Aus für Nord Stream 2: Zahlt am Ende der Steuerzahler?

Nach den US-Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der deutsch-russischen Ölpipeline Nord Stream 2 stellt sich die Frage, wer für daraus entstehende Schäden aufkommt. Auch deutsche Unternehmen hatten in die lange Gasröhre investiert. Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea fordert jetzt Schadenersatz aus Berlin.

Von der Nord Stream AG wird wohl kein Geld kommen

Das BASF-Tochterunternehmen Wintershall Dea hat 730 Millionen Euro in Nord Stream 2 investiert und will dieses Geld nun von der Bundesregierung zurück bei einem Aus für die Pipeline. Zusammen mit vier anderen Geldgebern rechnet Wintershall-Chef Mario Mehren nicht damit, dass Nord Stream seine Investoren ausbezahlen kann.

USA stoppen mit harten Sanktionen Nord Stream 2

Nach seiner Einschätzung rechtfertigt die politische Intervention der Bundesregierung und der USA eine solche Entschädigung. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die Genehmigung für Nord Stream 2 ausgesetzt. Dann kündigte US-Präsident Joe Biden an, alle Geschäfte müssten binnen einer Woche beendet sein.

Wintershall Dea will dennoch Entschädigung vom deutschen Steuerzahler

Obwohl letztlich die USA die Sanktionen verhängt haben, wendet sich Mehren an die Regierung in Berlin. In Washington wäre wohl nichts zu holen. Der Geschäftsführer der Nord Stream 2 AG, der Gazprom-Manager Matthias Warnig, wurde selbst von den USA mit Sanktionen belegt und trat als Aufsichtsrat des Fußballclubs Schalke 04 zurück. Wintershall Dea gilt als engster Partner von Gazprom in Deutschland. Beide betreiben in Russland gemeinsame Öl- und Gasfelder. Außerdem gehört die BASF-Tochter zu 27 Prozent einer Gesellschaft des russischen Milliardärs Michail Fridman.