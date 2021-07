14.07.2021, 17:44 Uhr

Mutmacher aus dem Handwerk

Der bayerische "Tag des Handwerks" steht in diesem Jahr unter dem Motto "Mutmacher aus dem Handwerk - wie Handwerker der Krise trotzen." In vielen Betrieben sei mittlerweile eine große Aufbruchsstimmung zu spüren, so der Handwerkspräsident.