Musterfeststellungsklage: Besser bis Jahresende mitmachen

Die Musterfeststellungsklage hatte einen langen Vorlauf. Am Ende musste es dann aber schnell gehen. Der Gesetzgeber hatte den Diesel-Abgasskandal im Blick. Ansprüche geschädigter VW-Kunden drohten zum Ende des Jahres 2018 zu verjähren – drei Jahre nach Bekanntwerden des Abgasskandals. Die Musterfeststellungsklage sollte deshalb noch davor eingeführt werden, damit Verbände auf diesem Weg die Rechte von VW-Kunden gesammelt durchsetzen können.

Wo kann man sich eintragen?

Am 1. November trat das entsprechende Gesetz in Kraft. Noch am selben Tag reichte der Bundesverband der Verbraucherzentralen gemeinsam mit dem ADAC eine Musterfeststellungsklage ein. Seit Ende November ist dafür ein Klageregister beim Bundesamt für Justiz offen – Verbraucher können sich dort eintragen und so der Klage anschließen.

Bis wann sollte man sich der Klage anschließen?

Doch bis wann müssen sie das tun, damit ihre Ansprüche nicht verjähren? Bis zum 31. Dezember 2018? Oder reicht es schon aus, dass die Verbände die Musterfeststellungsklage eingereicht haben? Könnten sich Verbraucher also bis zu Prozessbeginn im nächsten Jahr Zeit lassen und auch dann erst der Klage anschließen? Das Gesetz ist da nicht ganz eindeutig. Generell gilt: Einer Musterfeststellungsklage können sich Betroffene bis einen Tag vor Prozessbeginn anschließen. Den Termin veröffentlicht das Bundesamt für Justiz auf seiner Internetseite.

Einzelheiten zum Klageregister regelt Verordnung

Das Bundesjustizministerium meint, dass schon die Einreichung der Musterfeststellungsklage durch die Verbände ausreicht – dass also schon dadurch die Verjährungsfrist gestoppt wird. Das hat die Bundesregierung zwar nicht ins Gesetz geschrieben, aber in die Begründung für eine Verordnung, die Einzelheiten zum Klageregister regelt. Dort heißt es: "Maßgebend für die Hemmung der Verjährung ist die rechtzeitige Erhebung der Musterfeststellungsklage.“ Anschließend habe der Verbraucher bis Prozessbeginn Zeit, seine Ansprüche in das Klageregister einzutragen und dadurch von der Verjährungshemmung zu profitieren. Etwas ähnliches steht auch in der Begründung für das Gesetz zur Einführung der Musterfeststellungsklage.

Besser auf Nummer sicher gehen

Der ADAC und die Verbraucherschützer raten trotzdem, auf Nummer sicher zu gehen: Wer sich der Musterfeststellungsklage anschließen will, sollte das vorsichtshalber bis Ende Dezember 2018 tun. Übrigens geht das auch während der Feiertage, wie das Bundesamt für Justiz mitteilt.

Sollte es zwischen VW und den Kunden zum Streit über die Verjährung kommen, werden letztlich die Gerichte die Frage entscheiden müssen. Dabei könnte es dann nicht nur darum gehen, wodurch der Lauf der Verjährungsfrist gestoppt wurde, sondern auch um die Frage, ob die Verjährungsfrist tatsächlich bereits mit Bekanntwerden des Abgasskandals zu laufen begann oder erst später.

VW hatte im September 2015 Manipulationen an Dieselmotoren einräumen müssen. Der neuen Verbraucherklage haben sich inzwischen rund 185.000 Autokäufer angeschlossen. Ziel ist es, dass das Gericht grundsätzlich feststellt, ob VW Autofahrer durch den Einsatz der manipulierten Abgas-Software geschädigt hat – und ob das Unternehmen deshalb Schadensersatz zahlen oder den Kaufpreis erstatten muss. Das Prozessrisiko tragen dabei die Verbände. Das spätere Musterurteil kann allerdings nur eine Grundlage sein, auf der Verbraucher dann in einem zweiten Schritt individuell Schadensersatz einklagen können.