"Munich Urban Colab": Die Suche nach der Stadt von morgen

Auf 11.000 Quadratmetern tummeln sich künftig Start-up-Gründer, große Unternehmen, Wissenschaftler, Künstler und - was bislang einzigartig ist - auch die Stadt München. Gemeinsam wollen sie unter einem Dach an Ideen für eine Stadt der Zukunft, einer "Smart City" arbeiten.

Verwaltung und Konzerne arbeiten zusammen

Im sogenannten "Munich Urban Colab" sitzt beispielsweise ein Gründer für einen nachhaltigen E-Fahrradantrieb Tür an Tür mit der Münchner Stadtverwaltung und der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG. Sie könnten neuartige Mobilitätskonzepte entwickeln, zum Beispiel den Prototyp für einen einheitlichen E-Ladestecker für E-Fahrräder, sagt Gründer Fabian Reuter. Mit seinem Start-up "Fazua" zieht er genau aus diesem Grund in das Gründerzentrum ein. Auch Großunternehmen wie SAP, Siemens, BMW und Infineon sind als Partner dabei.

30 Millionen Euro kostet das Gebäude. Die Bau- und Betriebskosten hat das Gründungsnetzwerk UnternehmerTUM übernommen. Die Stadt München stellt das Gelände in unmittelbarer Nähe der Hochschule in Erbpacht zur Verfügung. In den kommenden Jahren sollen hier Innovationen rund um die Themen Bauen, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität entstehen.