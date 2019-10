Munich Re wittert Geschäft bei Dürre-Versicherungen

Die vergangenen zwei heißen Sommer in Deutschland haben Transporte auf Flüssen zeitweise schwerer gemacht, da die Pegelstände sehr niedrig waren. Auch Bauern und die Landwirtschaft hat die Trockenheit ziemlich aufgeschreckt. Bayern setzt sich deshalb jetzt für eine teilstaatliche Dürre-Versicherung ein.

Trockenheit als Geschäft für Munich Re

Deshalb wittert der Versicherer Munich Re in diesem Bereich ein neues Geschäft. Viele Landwirte in Deutschland sind nicht gegen Dürre versichert, da die Prämien sehr hoch sind. In Österreich wird für solche Versicherungen deshalb schon seit Jahren eine staatliche Unterstützung gezahlt, wie der neue Finanzchef der Munich Re, Christoph Jurecka, dem Handelsblatt sagte. Weltweit gebe es kein einziges wirklich funktionierendes Versicherungssystem, das gegen Ernteausfälle schütze, bei dem nicht in irgendeiner Form der Staat beteiligt sei. Sogenannte Public-Private-Partnership-Lösungen seien hier der beste Weg.

Klimawandel als Vor- und Nachteil für Versicherer

Als Profiteur des Klimawandels sieht sich der Rückversicherungskonzern allerdings nicht. Denn auch die Risiken durch immer mehr und immer teurere Schäden werden größer.

"Zwar steigt einerseits der Druck auf viele Kunden, sich zu versichern, je mehr Risiken sich realisieren. Andererseits steigen eben zugleich auch die Schäden, die wir begleichen müssen." Christoph Jurecka, Finanzvorstand Munich Re

Munich Re: "CO2-Preis muss wehtun“

Bei allen Erwartungen auf neues Geschäft mahnt der Finanzchef, beim Klimawandel sei es wie beim niedrigen Zins: Die Zeche werde die jüngere Generation zahlen, die den riesigen Schuldenberg irgendwann zurückzahlen muss. Das deutsche Klimapaket sei ein Einstieg, doch ein CO2-Preis müsse wehtun.

Hoffnung auf wieder steigenden Gewinn

Erst vergangenen Freitag hat sich der Dax-Konzern zuversichtlich gezeigt, das Ziel von zweieinhalb Milliarden Euro beim Konzernergebnis 2019 zu übertreffen. Und es könnte in den nächsten Jahren noch mehr werden. Laut Finanzchef Jurecka sind 2,8 Milliarden Euro Gewinn angepeilt.