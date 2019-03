Munich Re will Gewinn weiter steigern

Im vergangenen Jahr hat die Munich Re 2,3 Milliarden Euro verdient. Der Gewinn wäre noch höher ausgefallen, hätten nicht kurz vor Jahresende die Waldbrände in Kalifornien massive Zerstörungen verursacht. 2018 war ein deutlich besseres Schadensjahr als das Vorjahr. 2017 hatten eine Hurrikan-Serie in den USA und zwei Erdbeben in Mexiko zu einem dramatischen Gewinneinbruch geführt.

Munich Re will Gewinn steigern

Munich Re-Chef Joachim Wenning will in diesem Jahr den Überschuss auf 2,5 Milliarden Euro steigern, im Jahr darauf auf 2,8 Milliarden. Immer unter der Voraussetzung, dass sich die Großschäden, ob durch die Natur ausgelöste oder von Menschen gemachte, im normalen Rahmen bewegen.

Munich Re sieht sich gut aufgestellt

Der weltgrößte Rückversicherer sieht sich gut aufgestellt. Die Ergo-Versicherung steuert nach schwierigen Jahren 400 Millionen Euro zum Gesamtgewinn bei. Die Dividende klettert auf 9,25 Euro je Aktie. Auf der kommenden Hauptversammlung gibt es ein Wiedersehen mit Nikolaus von Bomhard. Der ehemalige Konzernchef soll nach zwei Jahren Pause in den Aufsichtsrat einziehen und den Vorsitz übernehmen.