Munich Re steigert Ergebnis und setzt auf Wachstum

Die Munich Re ist bis jetzt recht gut durch die Krisen gekommen. Der Vorstand hat im vergangenen Jahr sein eigenes Gewinnziel übertroffen und erwartet für dieses Jahr einen Gewinnanstieg auf insgesamt vier Milliarden Euro. "Das fußt auf sehr attraktive Marktbedingungen in der Rückversicherung Schaden/Unfall und ich erwarte ein sehr reguläres Wachstum in der Lebensrückversicherung, der Ergo, und im neuen Segment Special Insurance", sagt Joachim Wenning, Vorstandsvorsitzender der Munich Re. Zu Special Insurance, dem sogenannten Spezialversicherungsgeschäft, gehören zum Beispiel die Absicherung von Industrieanlagen oder spezielle Haftpflichtversicherungen für Manager.

Munich Re profitiert von höheren Beiträgen

Profitieren konnte der Rückversicherer auch von höheren Preisen. So sind zum Beispiel aufgrund des Klimawandels viele Versicherungsnehmer bereit, höhere Beiträge zu akzeptieren für Policen, die bei Schäden aus Naturkatastrophen aufkommen.

Zum gestiegenen Konzernergebnis hat zudem erneut die Erstversicherungstochter Ergo beigetragen, mit einem Gewinn von 806 Millionen Euro.

Turbulenzen an Finanzmärkten schmälern Ergebnis

Doch nicht alles lief rund. So ist wegen der Turbulenzen an den Finanzmärkten das Kapitalanlageergebnis im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen, auf 4,9 Milliarden Euro.

Die gestiegenen Zinsen werden sich erst in Zukunft positiv auf die Kapitaleinkünfte auswirken, und zwar indem Wertpapiere auslaufen. Diese hätten oft eine lange Laufzeit von 10, 20 Jahren und einem Coupon von beispielsweise einem Prozent, so der Vorstandsvorsitzende Wenning. Wieder angelegt würden sie mit einem Coupon von zweieinhalb, drei Prozent, im US-Raum vier, viereinhalb Prozent. "Und mit jedem weiteren Jahr, in dem wir ein Portfolio mit niedrigen Coupons umschichten in ein Portfolio mit einem höheren, steigen die Kapitalerträge."

Aktionärsvertreterin kritisiert Aktienrückkauf

Ein dickes Lob gibt es von Daniela Bergdolt jetzt schon. Die Münchner Anwältin ist Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Sie erklärte, die Zahlen seien "super". Allerdings kritisiert Bergdolt das angekündigte Aktienrückkaufprogramm:

"Denn eigentlich sollte das Geld in das Unternehmen, in die Stärkung des Geschäfts gehen. Natürlich, die Aktionäre könnten sich wieder freuen, aber für das Unternehmen ist das fast ein Armutszeugnis." Daniela Bergdolt, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz

Munich Re hat den Rückkauf eigener Aktien in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro angekündigt. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. Damit reduziert das Unternehmen die Zahl der handelbaren Anteile, macht also die einzelne Aktie "wertvoller". Ein solches Aktienrückkaufprogramm signalisiert in der Regel finanzielle Stärke. Gleichzeitig verringert sich dadurch jedoch das Eigenkapital des Unternehmens, das etwa für Investitionen oder neue Geschäftsfelder verwendet werden kann.

Warum habe die Munich Re keine Geschäftsfelder, um für die Zukunft besser gerüstet zu sein, fragt Bergdolt. Möglicherweise liegt es ja daran, dass der Konzern sehr vorsichtig agiert und bei risikoscheuen Anteilseignern wegen seiner stetigen Dividendenzahlungen beliebt ist. Auch für das abgelaufene Jahr soll die Ausschüttung erneut steigen, auf 11,60 Euro je Aktie.