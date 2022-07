Munich Re: Klimawandel zeigt sich bei Naturkatastrophen

So sei die Zahl der Todesopfer auf 4.300 gestiegen. Zudem nähmen Hitze, Dürre und Waldbrände in vielen Regionen der Welt zu, auch in Europa.

Aus ehemals warmen Tagen werden heiße Tage und aus ehemals heißen Tagen werden extreme Hitzetage, so das Fazit von Ernst Rauch, dem Chef-Klimatologen der Munich Re. Die Folge: Mehr Dürre und Waldbrände. Die Nachrichten sind derzeit voll mit entsprechenden Meldungen.

Temperaturen in Europa bereits deutlich gestiegen

Der menschengemachte Klimawandel habe bereits dazu geführt, dass die jährlichen Mitteltemperaturen in weiten Teilen Europas um mehr als 1,5 Grad gestiegen sind gegenüber dem Beginn der systematischen Aufzeichnungen am Ende des 19. Jahrhunderts, heißt es in einer Pressemitteilung des Münchner Rückversicherers.

Hitzewellen erwartet

Hitzewellen werden künftig vor allem im Süden Europas erwartet. Die Schäden durch Naturkatastrophen beziffert der Versicherer im ersten Halbjahr auf 12 Milliarden Euro in Europa, das ist zwar eine Milliarde weniger als im Vorjahreszeitraum. Allerdings weisen die Wetterexperten des Konzerns auch daraufhin, dass diese Schadenssumme womöglich noch steigen wird, denn Schäden durch Hitze und Dürre ließen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau beziffern. Effekte wie zum Beispiel Produktionsausfälle der Industrie durch fehlendes Kühlwasser oder in der Landwirtschaft durch die Trockenheit ständen erst später fest, so die Begründung.