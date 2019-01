Munich Re: 2018 weniger Schäden durch Naturkatastrophen

Wirbelstürme, heftige Brände und Dürre weltweit haben auch im vergangenen Jahr deutliche Spuren hinterlassen. Allein der Hurrican Michael und der Waldbrand im Norden Kaliforniens, das sogenannte Camp Fire, verursachten Schäden von fast 52 Milliarden Dollar, ein Großteil davon war versichert. Die Folge des Feuers: fast 100 Tote und der größte materielle Schaden durch eine einzelne Brandkatastrophe.

"Nicht die Zahl der Brände hat zugenommen, sondern die betroffene Fläche. Es brennt mehr und schneller ab." Ernst Rauch, Leiter Klimaforschung der Munich Re

Naturkatastrophen als Folge des Klimawandels

Die langanhaltende Dürre in Europa hinterließ Schäden von rund fünf Milliarden Dollar, hier war ein großer Teil nicht versichert.

Für den Leiter der Klimaforschung der Munich Re, Ernst Rauch, sind diese Naturkatastrophen sehr wahrscheinlich Folgen des Klimawandels:

"Die Indizienlage ist so stark, dass man davon ausgehen muss, dass diese Entwicklung durch den Klimawandel mit getrieben ist und auch in der Zukunft, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten davon beeinflusst sein wird." Ernst Rauch, Leiter Klimaforschung der Munich Re

Wärmstes Jahr seit Wetteraufzeichnung

So war in Deutschland 2018 das wärmste Jahr seit der Aufzeichnung von Wetterdaten. Auch Japan wurde im vergangenen Jahr von zahlreichen Naturkatastrophen getroffen, von Taifunen und Erdbeben. Rauch und andere Experten weisen darauf hin, dass die Reduzierung klimaschädlicher Gase erst in naher Zukunft etwas bringt.

"Das Treibhausgas Kohlendioxid ist etwa 100 Jahre in der Atmosphäre wirksam. Wenn wir also heute reduzieren, werden unsere Kinder und Enkel noch damit leben müssen." Ernst Rauch, Leiter Klimaforschung der Munich Re

Anpassungsstrategien gefordert

Die MunichRe, als weltgrößter Rückversicherer, fordert deshalb neben der Vermeidung klimaschädlicher Gase eine Anpassung an den Klimawandel, zum Beispiel durch Schutzvorrichtungen gegen Hochwasser und eine Bauweise, die sturmsicherer ist. Das könnte auch die Zahl der Opfer weiter senken. Im vergangenen Jahr kamen durch Naturkatastrophen 10.400 Menschen ums Leben, weniger als im Vorjahr. Allerdings weist Rauch daraufhin:

"Die tatsächliche Zahl wird größer sein, da nur größere Ereignisse erfasst werden, einzelne Tote wie Hitzetote oder Kältetote erfassen wir nicht. " Ernst Rauch, Leiter Klimaforschung der Munich Re

So dürften im vergangenen Jahr zahlreiche Menschen in Deutschland an der Hitze gestorben sein, doch darüber gibt es bis jetzt noch keine konkreten Schätzungen. Bei der Hitzewelle 2003 starben einer Studie zufolge in Europa 70.000 Menschen.