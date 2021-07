Münchner Wirtschaft – die Zeichen stehen auf Erholung

2022 wird es auf alle Fälle ein Oktoberfest geben. Das sagte Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsbericht der Stadt München. Man arbeite schon intensiv an Konzepten, um die Wiesn 2022 zu ermöglichen, so Baumgärtner.

Eine Milliarde weniger Gewerbesteuereinnahmen

So positiv die Zukunft aussieht, so düster wird der Blick auf das vergangene Jahr. Wie stark die Münchner Wirtschaft im Pandemie-Jahr 2020 eingebrochen ist, sieht man am schnellsten bei der wichtigsten Einnahmequelle der größten Kommune Deutschlands, den Gewerbesteuereinnahmen. Die betrugen im Jahr 2020 1,7 Milliarden Euro und damit eine Milliarde weniger als im Jahr 2019. München wird, wie so viele Kommunen in Deutschland, in den nächsten Jahren den Gürtel enger schnallen müssen.

Verarbeitendes Gewerbe erholt sich trotz Lockdown

Grund für die gefallenen Einnahmen bei der Gewerbesteuer sind unter anderem die Umsatzeinbrüche im verarbeitenden Gewerbe. Während des ersten Lockdowns verzeichneten Münchner Betriebe einen Umsatzrückgang von bis zu 35 Prozent. Allerdings erholte sich die Branche relativ schnell. Zum Jahresende konnte sogar ein Vor-Corona-Niveau erreicht werden.

Isar Valley auch während Corona stark

Während viele Branchen zumindest während des Lockdowns massive Schwierigkeiten hatten, gab es bei den in München ansässigen Tech-Unternehmen, wie Google, Amazon Web Services oder Apple keine Probleme. Im Gegenteil Unternehmen aus der IT-Branche stellten sogar noch Beschäftigte ein. Derzeit sind mit 93.000 mehr als 10 Prozent aller Arbeitnehmer in München im Informations- und Kommunikationssektor beschäftigt.

Hohe Impfquote wichtig für schnelle Erholung

Obwohl die Stadt erstmals seit 2006 wieder Schulden machen muss, sei die Münchner Wirtschaft aber auf einem guten Weg aus der Krise, so Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner. Zentrales Element für eine schnelle Erholung sei aber der Impffortschritt. Um an die alten Zahlen vor der Corona- Pandemie wieder anzuschließen, werde es aber noch bis ins Jahr 2024/2025 dauern, so Baumgärtner.