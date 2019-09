Münchner Triebwerkshersteller MTU steigt in den DAX auf

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines mit Sitz in München hat den Sprung in den Dax geschafft. Damit hat sich der Konzern gegen den Aufstiegskandidaten Deutsche Wohnen durchgesetzt. Der Essener Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp steigt dagegen nach einem drastischen Kursverfall aus dem wichtigsten deutschen Börsenindex ab. Das teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend mit.

Mit guten Börsenumsätzen gepunktet

MTU konnte vor allem mit guten Börsenumsätzen punkten. Zur Vorstellung der Halbjahresbilanz erhöhte das Unternehmen zudem die Prognose. Der Halbjahres-Umsatz stieg um fast ein Fünftel auf 30,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis konnte mehr als verdoppelt werden. Dafür verantwortlich seien unter anderem eine bessere Entwicklung der Geschäfte am Standort China gewesen, teilte MTU mit.

Konzern montiert Triebwerke in München

Der Konzern montiert in München Triebwerke und fertigt Komponenten, die an große Unternehmen geliefert werden. Auch in die Instandhaltung und Reparatur des Antriebs des aktuellen Airbus A320 ist der Hersteller involviert. Nach eigenen Angaben stellen die Münchner außerdem Ersatzteile her, entwickeln Reparatur- und Instandhaltungsverfahren und sind Partner für militärische Programme der Bundeswehr. Weitere Kunden sind Rolls Royce und General Electric. MTU ist an weiteren Standorten in Deutschland aktiv, darunter Hannover und in der Region Berlin-Brandenburg.

Aufstieg hatte sich angedeutet

Dass MTU das Rennen macht, hatte sich bereits angedeutet. Zuletzt hatte der Konzern mit seinem Handelsumsatz die entscheidende Hürde für den Dax genommen. Ausgangspunkt für die Entscheidung, ein Unternehmen in den Dax aufzunehmen, sind die Ranglisten nach Börsenumsatz und Marktkapitalisierung mit Stand Ende August. Obwohl das Ergebnis also theoretisch schon feststand, gab die Deutsche Börse ihre Entscheidung erst jetzt bekannt. Wirksam wird sie am 23. September.

Mit dem Dax-Abstieg von Thyssenkrupp geht eine Ära zu Ende

Auf der Verliererseite steht der Dax-Absteiger Thyssenkrupp. Der Stahlriese musste zuletzt herbe Verluste beim Aktienkurs hinnehmen. So büßte die Thyssenkrupp-Aktie innerhalb eines Jahres mehr als 40 Prozent ihres Wertes ein. Im August erreichte die Aktie den niedrigsten Stand seit 16 Jahren. Managementfehler und Rekordschulden drückten auf das Ergebnis. Zuletzt betrug der Schuldenstand 5,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen will nun rund 6000 Stellen streichen, davon 4000 in Deutschland. Thyssenkrupp war der letzte Stahlkonzern im Dax, seit 1988 Gründungsmitglied, zuletzt aber kleinstes Mitglied des Index. Mit dem Abstieg geht also eine Ära zu Ende.

Deutsche Wohnen muss Schlappe einstecken

Auch der Immobilienriese Deutsche Wohnen musste eine Schlappe einstecken. Der Berliner Konzern war ebenfalls im Rennen um den Dax-Aufstieg, schaffte den Einzug aber nicht. Die Diskussionen um Mietbegrenzungen und Mietendeckel hatten den Aktienkurs im Sommer einknicken lassen.