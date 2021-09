Münchner Team gewinnt Elon Musks Tunnel-Wettkampf

Bild

Mit Tunnelsystemen unter den Städten will Elon Musk den Stau im Berufsverkehr bekämpfen. Wie diese Tunnel entstehen sollen - dazu hat er am Wochenende einen Wettbewerb in Nevada veranstaltet. Am erfolgreichsten war ein Team aus München.

© ARD / Marcus Schuler

Bildrechte: BR/Otto Gustav Hoffmann