15.01.2019, 16:40 Uhr

Münchner Stadtwerke: M-net nicht vor der Pleite

Ein missglückter Glasfaserausbau soll Schuld sein. Das Telekommunikationsunternehmen M-net ist offenbar in finanziellen Nöten. Vor der Insolvenz stehe es aber nicht, so die Stadtwerke München. Es geht um einen Millionenauftrag in Cham.