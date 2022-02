Münchner Sicherheitskonferenz: Cyberangriffe gefährden uns alle

Schon länger warnen Sicherheitsexperten vor einem groß angelegten Cyberangriff Russlands auf die Ukraine. Erst vor ein paar Tagen wurden Cyber-Angriffe gegen Webseiten der ukrainischen Regierung und des ukrainischen Finanzsektors gemeldet. Die dortige Cyberpolizei hatte erklärt, dass ukrainische Bürger betrügerische SMS-Nachrichten erhalten hätten, in denen behauptet wurde, Geldautomaten würden nicht funktionieren.

Hybride Kriegsführung mit Cyber-Angiffen

Cyber-Attacken auf kritische Infrastrukturen gelten als Teil der sogenannten hybriden Kriegsführung. In der Ukraine sind sie spätestens seit 2014 mit der Annexion der Krim-Halbinsel durch Russland und dem Beginn des Kriegs im Donbass dokumentiert. Immer wieder ist das Land seither Cyberangriffen ausgesetzt: vor allem auf den Verkehrs- und Finanzsektor, sowie auf die Stromversorgung.

2015 und 2016 fiel als Folge eines Cyberangriffs sogar der Strom in Teilen der Ukraine aus. 2017 fand ein massiver digitaler Angriff mit Hilfe der Schadsoftware "NotPetya" statt, der nicht nur Festplatten löschte, sondern auch Computersysteme deutscher und internationaler Konzerne mit Sitz in der Ukraine infizierte und löschte. Nach einer Schätzung betrug der Schaden für die Weltwirtschaft rund zehn Milliarden US-Dollar.

Cyber-Angriffe auf Datenclouds gefährden Versorgung der Bürger

Auf der 8. Münchner Cyber Sicherheitskonferenz MCSC, die traditionsgemäß am Tag vor dem Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz stattfand, diskutierten die internationalen Cyber-Sicherheitsexperten auch das Thema "Cyberkrieg".

Ralf Wintergerst, Gastgeber der MCSC und Vorsitzender des Münchner Sicherheitsnetzwerk sowie Vorstandsvorsitzender von Giesecke & Devrient, sieht nicht nur die IT-Systeme in der Ukraine bedroht, er macht sich auch Sorgen um die weltweiten Cloud-Systeme, in denen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und der Staat Daten deponieren. Im Cloud-Computing können Nutzer geräteunabhängig auf ihre Daten zugreifen, sie liegen nicht mehr auf den Geräten selbst, sondern auf Servern oder Datenspeichern. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk fasste Wintergerst das Motto der Cyber-Sicherheitskonferenz so zusammen: Es gebe viele dunkle Wolken am Sicherheitshimmel und da sei auch die Sicherheit der Daten-Clouds einzubeziehen.

Die Cloud-Infrastrukturen werden massiv attackiert. Aber diese IT- und die Cyber-Infrastruktur ist wichtig, damit die weltweiten Lieferketten funktionieren, damit wir versorgt werden mit Gütern, sowohl in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Da gibt es bereits viele Gefahren. Ralf Wintergerst, Vorstandsvorsitzender von Giesecke & Devrient

Robe Robert Silvers von Homeland Security, dem US-amerikanischen Ministerium für Innere Sicherheit, bekannte offen, in den USA sei die Industrie vor Cyberangriffen bereits gewarnt worden: "Wir haben seit Monaten davor gewarnt, dass Cyber-Angriffe nicht nur die Ukraine, sondern auch andere Länder betreffen könnten", sagte Silvers. Man appelliere an die Wachsamkeit der Firmen.

Mit Cyberwaffen unangenehme Wahrheiten verhindern

Dmitri Alperovitch vom US-Think Tank Silverado Policy Accelerator ist der Ansicht, dass Russland im Kriegsfall Kommunikationssysteme und das Internet lahmlegen könnte: "Ich gehe davon aus, dass sie verhindern wollen, dass im Kriegsfall die ukrainische Regierung mit ihren Bürgern kommuniziert. Auch damit wenig Fotos und Videos aus der Ukraine heraus gelangen." Bilder von Kriegshandlungen, von Toten und Verletzten sollten dann im Ausland möglichst nicht zu sehen sein.

Auch erwartet Alperovitch, dass das russische Militär auf elektronische Kriegsführung, auf Electronic Warfare (EW) setzen würde, etwa das Stören von Fernseh- oder Radioübertragungen genauso wie den Angriff auf Mobilitäts-Datenbanken des Militärs mit Einsatzplänen.

Cyber-Waffen bedrohen Unternehmen, Infrastruktur

Auf einen weiteren wichtigen, wenig beachteten Punkt wies Interpol Generalsekretär Jürgen Stock auf der Cyber-Sicherheitskonferenz im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk hin: Unabhängig von der politischen und militärischen Entwicklung im gegenwärtigen Russland-Ukraine Konflikt können Cyber-Waffen ganz generell auch im zivilen Leben eine Bedrohung darstellen, wenn Kriminelle sie einsetzen: "Wir beobachten, dass manche Cyber-Waffen, die ursprünglich für das Militär entwickelt wurden, nach einiger Zeit Cyber-Kriminelle nutzen. Das bereitet uns Sorge, denn diese Cyber-Waffen sind auch gegen zivile Infrastrukturen, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger einsetzbar."