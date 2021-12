Münchner Landgericht verhandelt Klage gegen Wirecard

Für den Insolvenzverwalter Michael Jaffé ist die Sache klar. Die Wirecard Bilanz im Jahr 2017 war mit mehr als 743 Millionen und die im Jahr 2018 sogar mit 972 Millionen Euro zu hoch bewertet. Würde das zutreffen, müssten die Bilanzen für nichtig erklärt werden. "Es geht eben nicht nur um zehn Euro", wie der Vorsitzende Richter Helmut Krenek sagte, sondern um einen Konzern, der sogar Mitglied im DAX war.

Konten haben wohl nicht existiert

Die Konten von angeblichen Geschäften mit Drittpartnern bei einer Bank in Singapur hätten gar nicht existiert. Das konnte der Insolvenzverwalter aufgrund von Unterlagen ermitteln, die er vor einigen Wochen aufgrund eines Gerichtsbeschlusses in Singapur erhalten hat. Auch der Vorsitzende Richter sah darin ein starkes Indiz, dass die Gelder wohl gar nicht existierten. Die Folgen wären gravierend.

Sorgen bei der Gemeinde Aschheim

Am ehemaligen Sitz des Unternehmens in Aschheim geht die Angst um. Würden die Jahresabschlüsse für 2017 und 2018 kassiert, müsste die Gemeinde möglicherweise die Gewerbesteuereinnahmen zurückzahlen. Wie der Fraktionschef der Freien Wähler, Eugen Stubenvoll, aufgrund der Jahresabschlüsse hochgerechnet hat, flossen über 20 Millionen Euro in den Gemeindehaushalt. Und dies alleine nur für die Jahre 2017 und 2018. Eine Rückzahlung würde Aschheim hart treffen.

Schadensersatz vom Wirtschaftsprüfer EY

Mit den jetzt aufgetauchten Kontoauszügen hätte der Prozess eine gravierende Wendung genommen, so Anlegeranwälte.

"Wenn hier festgestellt wird, dass diese Jahresabschlüsse 2017 und 2018 nichtig sind, dann hat das eine durchschlagende Indizien Wirkung für alle Prozesse für Schadensersatz gegen EY." Daniela Bergdolt, Anlegeranwältin

Die Wirtschaftsprüfer von EY hatten sowohl den Jahresabschluss 2017 als auch den von 2018 testiert. Entsprechend wäre es leichter, ihnen handwerkliche Fehler vorzuwerfen.

Ex-Vorstandschef Braun fürchtet um seine Dividendenzahlungen

Gravierende Folgen hätte ein Urteil aber auch für den ehemaligen Großaktionär und Vorstandschef Markus Braun. Er sitzt seit der Insolvenz in Haft und ist der Beklagtenseite beigetreten. Möglicherweise müsste er Dividenden in Millionenhöhe zurückzahlen.

In der Verhandlung hielten seine Anwälte die These aufrecht, das Geld sei auf kriminelle Art und Weise auf andere Konten geflossen und existiere möglicherweise noch beim flüchtigen ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek.

Gericht will im Mai entscheiden

Der Vorsitzende Richter betonte, dass die Kammer über die Nichtigkeit der Jahresabschlüsse entscheiden wird. Sie habe nicht über Steuer-Fragen und auch nicht über deren Rückzahlung zu urteilen. Das Gericht will Anfang Mai entscheiden. Ob dann ein Urteil gesprochen wird, ist aber noch offen.