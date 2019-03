Erst im Oktober ist Knorr-Bremse an die Börse gegangen und könnte nun nach wenigen Monaten vom SDax in den MDax für mittelgroße Aktien aufrücken. Der Münchener Automobil- und Bahnzulieferer löst dort wahrscheinlich den fränkischen Automobilzulieferer Schaeffler ab.

Knorr Bremse öffnet sich für den Kapitalmarkt

Für Aufsehen hatte Knorr Bremse gesorgt, weil das Familienunternehmen beim Börsengang nicht wie andere Unternehmen Geld eingesammelt hat, um zu investieren. Dreißig Prozent der Anteile flossen direkt an die Inhaberfamilie.

Die verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, das Unternehmen für den Kapitalmarkt zu öffnen. Mit dem Aufstieg in den MDax dürfte das nun endgültig gelungen sein. Auch dem Vorhaben, dass das Unternehmen weniger von der Familie und mehr vom Kapitalmarkt kontrolliert wird, kommt Knorr Bremse näher.

Arbeitnehmer kritisieren Arbeits- und Tarifbedingungen

Kurz vor dem voraussichtlichen Aufstieg in den MDax kritisiert die Gewerkschaft IG-Metall die Arbeits- und Tarifbedingungen bei Knorr Bremse. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass bei rund 80 Prozent der Standorte in Deutschland keine Tarifbindung besteht. Knorr Bremse sei dann im MDax das einzige Unternehmen, bei dem regional zum Teil keine Tarifverträge gelten. Viele der Beschäftigten würden 42 Stunden pro Woche arbeiten ohne vollen Lohnausgleich statt der tariflich geltenden 35 Stunden, so die Gewerkschaft.

"Wir erwarten von so einem Unternehmen, dass es fair die eigenen Beschäftigten behandelt und auch die Sozialpartnerschaft annimmt.“ IG-Metall-Vorstand Klaus Abel

Knorr Bremse verdrängt wohl Schaeffler aus MDax

Für Unmut dürfte die Neuordnung beim fränkischen Automobilzulieferer Schaeffler sorgen. Der Konzern wird den MDax voraussichtlich verlassen. Gemessen an der Zahl der Erfindungen und Patentanmeldungen ist der fränkische Technologiekonzern Schaeffler nach Bosch zwar das innovativste deutsche Unternehmen.

Doch die Automobilsparte von Schaeffler hat trotzdem große Schwierigkeiten mit der Umstellung vom Verbrennungsmotor auf Elektromobilität, für die weniger bewegliche Teile gebraucht werden. Bei Investoren ist Schaeffler 2018 nach Gewinnwarnungen in Ungnade gefallen. Die Aktie verlor 40 Prozent in einem Jahr. Und zur Vorstellung der Bilanz rechnen Anleger und Händler mit der nächsten Korrektur der Ergebnisziele für 2020.

Änderungen werden am 18. März wirksam

Ein weiterer Aufsteiger in den MDax könnte der Chiphersteller und Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor sein. Das frühere Neue Markt-Unternehmen könnte den Stahlhersteller Salzgitter ablösen, dem der Abstieg in den SDax droht. Im Dax selbst dürfte es keine Veränderungen geben. Die Änderungen werden am 18. März wirksam.