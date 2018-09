Münchner Immobilienpreise: Wohnraum bald unbezahlbar?

Münchens Immobilienmarkt: Doppelte Kaufpreise nach zehn Jahren

Zwar waren Immobilien in München immer schon teuer, doch was seit der Finanzkrise abgeht, überrascht selbst Insider. Immobilienmakler Thomas Aigner berichtet von massiven Preissteigerungen innerhalb der letzten zehn Jahre. Beispiel: Der Preis einer großzügige 220-Quadratmeter-Wohnung mit Dachterrasse im beliebten Münchener Stadtteil Lehel, der im Jahr 2012 noch bei 1,6 Millionen Euro lag. Im Vergleich zu heute nahezu ein Schnäppchen, so der Makler:

"Das war natürlich schon damals ein Highlight. Diese Lage hat sich in den letzten Jahren natürlich noch einmal extrem entwickelt. Man kann ungefähr davon ausgehen, dass wir dort heute eine Verdoppelung des Preises vor 10 Jahren sehen würden." Thomas Aigner, Immobilienmakler