Münchner Flughafen hat ein Pünktlichkeitsproblem

Auch wenn sich die Lufthansa und der Münchener Flughafen gerne ihrer zahlreichen Auszeichnungen rühmen: In der Pünktlichkeits-Statistik 2018 stehen der Airport im Erdinger Moos und damit auch die dort wichtigste Fluggesellschaft weit hinten.

Nach Zahlen des Fluggastrechte-Portals AirHelp waren in München 30 Prozent aller Flüge entweder um mindestens 15 Minuten verspätet - oder sie fielen ganz aus. Schlechter schnitt nur noch der andere deutsche Großflughafen in Frankfurt am Main ab. Dort lag die Quote der sogenannten unregelmäßigen Flüge bei fast 34 Prozent. Auch dort ist die Lufthansa der mit Abstand wichtigste Anbieter.

Vergleich unter 13 deutschen Flughäfen

Insgesamt hat AirHelp für seine Statistik Daten der 13 größten deutschen Flughäfen ausgewertet. Besonders gut schnitten dabei Airports ab, die nicht so stark ausgelastet sind wie Frankfurt und München: Nürnberg zum Beispiel gehörte neben Berlin-Schönefeld zu den Flughäfen, an denen mit rund 20 Prozent vergleichsweise niedrige Unpünktlichkeits-Quoten gemessen wurden.