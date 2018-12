Münchener Rück kommt bei Sturmschäden glimpflich davon

Das Jahr 2017 hat einen festen Platz in der Geschichte der internationalen Versicherer: In der weltweiten Sturmbilanz stehen Schäden in Höhe von 220 Milliarden Dollar. Dieses Jahr summierten sie sich auf rund 50 Milliarden, wobei letztlich knapp die Hälfte von den Versicherungsunternehmen reguliert werden muss.

Diese Summe liegt aber immer noch deutlich über dem Niveau vieler früherer Jahre – sie ist doppelt so hoch wie der langjährige Durchschnitt, rechnen die Experten der Münchener Rück vor. Das dürfte ein weiterer Beleg sein, dass es wegen des Klimawandels häufiger Stürme gibt und die Schäden teurer werden.

Japan: Teuerster Taifun in der Geschichte des Landes

Auffällig in diesem Jahr ist, dass Japan besonders oft von Taifunen getroffen wurde. Einer von ihnen - der Taifun Jebi - war der teuerste in der Geschichte des Landes. In Nordamerika hinterließen die Wirbelstürme "Michael" und "Florence" Verwüstungen in Höhe von 30 Milliarden Dollar.

Das ist allerdings kein Vergleich zum Vorjahr, als "Harvey", "Irma" und "Maria" so hohe Schäden verursachten, dass alleine die Münchener Rück rund 2,7 Milliarden Euro schultern musste.