Münchener Flughafen: Großauftrag aus New York

Wie nehme ich ein neues Flughafengebäude in Betrieb? Woran muss ich denken, wenn ein Flughafen binnen einer Nacht von einem Standort an den anderen umzieht? Die Antworten auf solche Fragen sind Kernkompetenzen von Munich Airport International, kurz MAI. Die Tochter des Münchener Flughafens gilt als eine der weltweit führenden Beratungsfirmen für Flughafenbetreiber.

Terminal One am Flughafen Newark wird gerade gebaut

Jetzt übernimmt sie selbst als Betreiberin ein großes Projekt im Ausland. Sie soll künftig das Terminal One am New Yorker Flughafen Newark betreiben, das derzeit für 2,7 Milliarden Dollar gebaut wird. Dabei geht es um Wartungsarbeiten, den laufenden Betrieb, aber auch um sogenannte Konzessionsfunktionen. Das bedeutet unter anderem: Welche Geschäfte und Restaurants werden wo angesiedelt, was bieten sie an, und was bezahlen sie dafür.

Ziel: Angenehme Atmosphäre, guter Service

Es geht vor allem darum, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der die Passagiere auch gerne Geld ausgeben. US-Flughäfen haben hier traditionell einen schlechten Ruf. Die US-Auftraggeber verwiesen deshalb ausdrücklich auf die Kompetenzen der Münchener rund um die Passagierbetreuung.